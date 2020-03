Manchester United und Tottenham verpassten Chance

Manchester United kam beim 1:1 in Liverpool gegen Everton nur mit Glück um eine Niederlage herum. Ein Treffer Evertons in der Nachspielzeit wurde nach Konsultation des Videoschiedsrichters wegen Offside aberkannt. Der Entscheid war aber umstritten, weil der fehlbare Spieler Gylfi Sigurdsson nicht in das Geschehen eingriff.

Sekunden zuvor hatten die Gäste den Siegtreffer auf dem Fuss. Doch Jordan Pickford, der Torhüter der englischen Nationalmannschaft, parierte den Abschlussversuch von Odion Ighalo mirakulös.

Nach dem Remis liegt Manchester United in der Tabelle weiterhin drei Punkte hinter dem auf Rang 4 klassierten Chelsea. Neu auf Platz 6 liegen die Wolverhampton Wanderers, die sich in London bei Tottenham 3:2 durchsetzten und damit in der Tabelle an den Spurs vorbeizogen. Für das Team von Jose Mourinho war es die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge.

Kurztelegramme und Rangliste

Everton - Manchester United 1:1 (1:1). - 39'374 Zuschauer. - Tore: 3. Calvert-Lewin 1:0. 31. Fernandes 1:1.

Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers 2:3 (2:1). - 58'064 Zuschauer. - Tore: 13. Bergwijn 1:0. 27. Doherty 1:1. 45. Aurier 2:1. 57. Jota 2:2. 73. Jimenez 2:3.

Rangliste: 1. Liverpool 28/79 (64:20). 2. Manchester City 27/57 (68:29). 3. Leicester City 28/50 (54:28). 4. Chelsea 28/45 (47:39). 5. Manchester United 28/42 (42:30). 6. Wolverhampton 28/42 (41:34). 7. Sheffield United 27/40 (29:25). 8. Tottenham Hotspur 28/40 (46:39). 9. Burnley 28/38 (33:39). 10. Arsenal 27/37 (39:36). 11. Everton 28/37 (37:42). 12. Crystal Palace 28/36 (25:32). 13. Southampton 28/34 (35:51). 14. Newcastle United 28/32 (24:41). 15. Brighton & Hove Albion 28/28 (32:40). 16. West Ham United 28/27 (35:49). 17. Watford 28/27 (27:43). 18. Bournemouth 28/27 (28:45). 19. Aston Villa 27/25 (34:52). 20. Norwich City 28/21 (25:51).