Es war eine gute Woche für Manchester United. Am Donnerstag gelang die Qualifikation für die Halbfinals in der Europa League und am Sonntag kam der Rekordmeister den Champions-League-Plätzen näher. In Burnley trafen Anthony Martial und Wayne Rooney zum sicheren Sieg.

Manchester United kann in den kommenden Wochen die Champions-League-Teilnahme entweder über die Meisterschaft oder als Europa-League-Sieger sichern.

Resultate und Tabelle:

Burnley - Manchester United 0:2 (0:2). - 21'870 Zuschauer. - Tore: Martial 0:1. 39. Rooney 0:2.

Die weiteren Resultate der 34. Runde: West Ham United - Everton 0:0. Bournemouth - Middlesbrough 4:0. Hull City - Watford 2:0. Swansea City - Stoke City 2:0.

1. Chelsea 32/75 (65:27). 2. Tottenham Hotspur 32/71 (68:22). 3. Liverpool 33/66 (69:40). 4. Manchester City 32/64 (63:35). 5. Manchester United 32/63 (50:24). 6. Everton 34/58 (60:37). 7. Arsenal 31/57 (63:40). 8. West Bromwich Albion 33/44 (39:42). 9. Southampton 31/40 (37:40). 10. Watford 33/40 (37:54). 11. Stoke City 34/39 (37:50). 12. Bournemouth 34/38 (49:63). 13. West Ham United 34/38 (44:59). 14. Leicester City 32/37 (41:53). 15. Burnley 34/36 (33:49). 16. Crystal Palace 32/35 (44:52). 17. Hull City 34/33 (36:67). 18. Swansea City 34/31 (39:68). 19. Middlesbrough 33/24 (23:43). 20. Sunderland 32/21 (26:58).