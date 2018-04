Noch ehe die erste Halbzeit abgepfiffen wurde, war das Duell der beiden Überraschungsteams der letzten Wochen vorentschieden. Luzerns Captain Claudio Lustenberger nahm auf der linken Seite den Ball gekonnt mit, liess Runar Sigurjonsson ins Leere laufen und bediente Ruben Vargas, der in der Mitte problemlos zum 3:0 einschob.

Bereits bei den ersten beiden Toren hatte die St. Galler Hintermannschaft, die zuletzt bei ihren fünf Siegen de suite nur drei Gegentreffer kassiert hatte, einen schwachen Eindruck hinterlassen. Vor dem 1:0 tankte sich Torschütze Tomi Juric durch, ehe er im Strafraum von Toko regelwidrig zu Fall gebracht wurde, vor dem 2:0 funktionierte die Offsidefalle der Gäste nicht, worauf Christian Schneuwly seinen vierten Treffer seit der Winterpause erzielte.

Während St. Gallen nach der Pause bis zur Nachspielzeit und dem Ehrentreffer von Toko (92.) und der Chance des eingewechselten Peter Tschernegg (93.) zu keiner Reaktion fähig war, knüpfte Luzern, das im dritten Duell mit den Ostschweizern in dieser Saison zum dritten Sieg kam, nahtlos an die Leistungen der letzten Wochen an. Eine gute Organisation, Entschlossenheit, eine positive Körpersprache und Effizienz in der Offensive zeichnet den FCL unter Seoane aus. Die Absenzen des verletzten Valeriane Gvilia und des gesperrten Pascal Schürpf kompensierte der Gastgeber problemlos.

20 Punkte aus acht Spielen und damit die beste Bilanz nach den Young Boys sind der Lohn für die starken Leistungen. Der Traum von der Qualifikation für die Europa League lebt.

Telegramm und Rangliste:

Luzern - St. Gallen 3:1 (3:0)

11'897 Zuschauer. - SR Tschudi. - Tore: 21. Juric (Foulpenalty) 1:0. 29. Schneuwly 2:0. 41. Vargas (Lustenberger) 3:0. 92. Toko (Aratore) 3:1.

Luzern: Omlin; Grether, Cirkovic, Schulz, Lustenberger; Voca, Kryeziu (73. Knezevic); Vargas (58. Custodio), Rodriguez, Schneuwly (78. Demhasaj); Juric.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Wiss, Musavu-King; Sigurjonsson (79. Vanin); Aratore, Toko, Aleksic (63. Tschernegg), Wittwer; Ben Khalifa, Itten (63. Buess).

Bemerkungen: Luzern ohne Gvilia, Lucas, Kutesa, Schmid, Schwegler (alle verletzt) und Schürpf (gesperrt), St. Gallen ohne Ajeti, Barnetta, Lüchinger, Koch, Muheim und Van der Werff (alle verletzt). Verwarnungen: 20. Toko (Foul). 24. Vargas (Foul). 48. Sigurjonsson (Foul). 53. Hefti (Foul). 85. Schulz (Foul). 93. Lustenberger (Foul).

Rangliste: 1. Young Boys 27/62 (64:28). 2. Basel 26/46 (45:23). 3. St. Gallen 27/42 (41:47). 4. Luzern 27/40 (39:41). 5. Zürich 26/36 (34:31). 6. Grasshoppers 27/31 (33:38). 7. Lausanne-Sport 27/31 (40:51). 8. Lugano 27/31 (27:42). 9. Thun 27/28 (41:53). 10. Sion 27/25 (36:46).