Mit zwei Toren leitete Romelu Lukaku den ungefährdeten 4:0-Sieg von Manchester United gegen West Ham ein. Der Belgier war in der 33. und 53. Minute erfolgreich gegen das Team des Schweizers Edimilson Fernandes, der bis zur 60. Minute im Einsatz stand. Mit zwei französischen Skorern (Anthony Martial und Paul Pogba) in der Schlussphase sicherte Manchester United sich den Sieg.

Die Spurs siegten in Newcastle 2:0. Alles Wichtige ereignete sich in der zweiten Halbzeit. Defensivspieler Jonjo Shelvey von Newcastle United sah wegen eines Fouls von hinten an Dele Alli die Rote Karte. Der Platzverweis schien allerdings ein strenger Entscheid zu sein.

Kurze Zeit später nutzte Tottenham, der Zweite der letzten Saison, die numerische Überlegenheit für zwei schöne Tore, erzielt von Alli selbst sowie vom walisischen Verteidiger Ben Davies. Der umworbene Däne Christian Eriksen gab beide Male den entscheidenden Pass.

Die Telegramme:

Manchester United - West Ham 4:0 (1:0). - 74'928 Zuschauer. - Tore: 33. Lukaku 1:0. 53. Lukaku 2:0. 87. Martial 3:0. 90. Pogba 4:0. - Bemerkung: West Ham mit Edimilson Fernandes (bis 60.).

Newcastle United - Tottenham Hotspur 0:2 (0:0). - 52'077 Zuschauer. - Tore: 61. Alli 0:1. 70. Davies 0:2. - Bemerkungen: 50. Rote Karte gegen Shelvey (Newcastle/Foul).