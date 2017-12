Der Belgier Romelu Lukaku, der bisher zehn Meisterschaftstore erzielt hat, wurde beim enttäuschenden 0:0 im Heimspiel gegen Southampton in der 8. Minute in einem Zweikampf mit dem holländischen Verteidiger Wesley Hoedt am Kopf getroffen und musste lange behandelt und schliesslich mit einer Sauerstoffmaske im Gesicht vom Platz getragen werden.

Über die Art der Verletzung und über den Zustand von Lukaku hat Manchester United offiziell bislang noch nichts bekannt gegeben. Offenbar war Lukaku immer bei Bewusstsein, dennoch geht Trainer José Mourinho davon aus, dass sein Stürmer "mindestens zwei Spiele" fehlen wird.

Sogar einen Monat wird Manchester United ohne Zlatan Ibrahimovic auskommen müssen. Über die Art der Verletzung, die der Schwede am letzten Dienstag im Heimspiel gegen Burnley erlitten hatte, sagte Mourinho nichts. Ibrahimovic hat erst Mitte November nach einem Kreuzbandriss sein Comeback gegeben und stand gegen Burnley erstmals in der Startformation von Manchester United.