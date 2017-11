Das Tor des Abends in Luzern erzielte der Brasilianer Carlinhos kurz nach der Pause, als der Stürmer nach einem Zuspiel von Davide Mariani von einem Fehler des israelischen Verteidigers Hatem Elhamed, dem der Ball durch die Beine glitt, profitierte und zum 1:0 für Lugano traf. Da im knapp 500 Kilometer entfernten Pilsen fast gleichzeitig ebenfalls der Führungstreffer für das Heimteam fiel, wurde die Hoffnung auf ein mögliches Weiterkommen aber im Keim erstickt.

Der Treffer Carlinhos' brachte aber immerhin Schwung in die Partie, die in der ersten 45 Minuten den gut 3000 Zuschauern fussballerische Magerkost geboten hatte. Fehlpässe, fehlende Ballstafetten, kaum Torchancen: der Unterhaltungswert sank zwischenzeitlich ähnlich wie das Thermometer gegen Null. Hapoels Keeper David Goresh musste nur einmal ernsthaft eingreifen, als Verteidiger Elhamed eine Flanke auf das eigene Tor ablenkte (17.), Davide Marianis Freistoss kurz vor der Pause strich knapp am langen Pfosten vorbei.

Die Torszenen erhöhten sich nach dem Treffer auf beiden Seiten merklich. Dem eingewechselten Thomas Pekhart bot sich für die Gäste fast postwendend die Chance zum Ausgleich, als er mit seinem Kopfball aus vier Metern am stark reagierenden Lugano-Keeper Joël Kiassumbua scheiterte (54.). Der ehemalige U17-Weltmeister erhielt wie bereits am Samstag in St. Gallen den Vorzug gegenüber David Da Costa und erledigte seine Aufgabe tadellos.

In der Folge verpassten es die Tessiner, die Partie endgültig zu entscheiden, so dass sie bis zur 94. Minute um den Sieg zittern mussten. Verteidiger Fulvio Sulmoni (59.), Mattia Bottani und Mariani mit einer Doppelchance (70.) sowie noch einmal Mariani, der einen Hechtkopfball neben das Tor setzte (79.), verpassten das erlösende 2:0. In der Defensive agierte das Team von Pierluigi Tami im Vergleich zu den ersten vier Spielen, in denen Lugano immer mindestens zwei Gegentreffer kassierte, wesentlich gefestigter.

Dank dem Sieg setzte Lugano den Aufwärtstrend der letzten Wochen fort. In den letzten acht Pflichtspielen kassierten die Tessiner nur noch eine Niederlage, das 1:0 gegen den israelischen Meister war der fünfte Sieg innerhalb dieser fünf Wochen, das europäische Abenteuer wird für den Super Ligisten in zwei Wochen mit der Reise nach Bukarest aber dennoch zu Ende gehen.

Finanziell brachte die erste Europacup-Teilnahme seit 15 Jahren aufgrund der wenig namhaften Gegner und dem Austragen der Heimspiele in Luzern nicht den erhofften Gewinn. Immerhin betrug die Startgage 2,6 Millionen Euro, jeder Punktgewinn brachte weitere 120'000 Euro, die Kosten für die Stadionmiete beliefen sich aber auf rund eine Million Franken. Die Zuschauereinnahmen blieben überschaubar, besuchten doch nur insgesamt gut 8000 Zuschauer die drei Heimspiele.

Telegramme und Tabelle:

Lugano - Hapoel Be'er Sheva 1:0 (0:0)

3011 Zuschauer (in Luzern). - SR Lechner (AUT). - Tor: 50. Carlinhos (Mariani) 1:0.

Lugano: Kiassumbua; Rouiller, Sulmoni, Golemic, Mihajlovic; Piccinocchi (92. Culina); Carlinhos (55. Gerndt), Sabbatini, Vecsei, Mariani; Bottani (76. Ledesma).

Hapoel Be'er Sheva: Goresh; Bitton, Miguel Vitor, Elhamed, Korhut; Radi, Ogu (46. Pekhart), Einbinder (58. Ohana); Isaac Cuenca (73. Melikson), Sahar, Nwakaeme.

Bemerkungen: Lugano ohne Daprelà, Hapoel Be'er Sheva ohne Taha (beide gesperrt). Verwarnungen: 43. Bottani (Foul). 45. Vecsei (Foul). 63. Radi (Foul). 64. Elhamed (Foul).

Viktoria Pilsen - FCS Bukarest 2:0 (0:0)

10'197 Zuschauer. - SR Bebek (CRO). - Tore: 49. Petrzela 1:0. 76. Kopic 2:0.

Viktoria Pilsen: Hruska; Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Horava, Hrosovsky; Petrzela (88. Zivulic), Kolar (83. Cermak), Kopic; Reznicek (66. Bakos).

FCS Bukarest: Vlad; Enache, Planic, Balasa, Junior Morais; Popescu, Filip (46. Tanase); Golofca (46. Nedelcu), Man, Coman (64. Budescu); Alibec.

Bemerkungen: Viktoria Pilsen ohne Baranek und Cisovsky (beide verletzt), FCS Bukarest komplett. Verwarnungen: 45. Man (Foul). 67. Enache (Unsportlichkeit). 84. Budescu (Foul/gegen Lugano gesperrt).

Rangliste: 1. FCS Bukarest* 5/10 (8:5). 2. Viktoria Pilsen* 5/9 (11:8). 3. Lugano+ 5/6 (7:10). 4. Hapoel Be'er Sheva+ 5/4 (5:8).

* in den 1/16-Finals

+ ausgeschieden