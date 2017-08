Dank den Toren von Trent Alexander-Arnold und James Milner kann der FC Liverpool dem Rückspiel nächste Woche zuversichtlich entgegen blicken. Die "Reds" zeichnete im Hinspiel in Sinsheim aus, dass sie konsequent den Weg vors Tor suchten und dabei effizienter vorgingen als Hoffenheim, das in der 87. Minute durch den eingewechselten Mark Uth immerhin noch zum 1:2 kam.

Der 18-jährige Alexander-Arnold traf bei seinem erst 14. Einsatz für die 1. Mannschaft von Liverpool in der 35. Minute mit einem direkten Freistoss, und Milner profitierte eine gute Viertelstunde vor Schluss von der Vorarbeit von Roberto Firmino, dem ehemaligen Hoffenheimer. Liverpool, der in seiner Vereinsgeschichte acht Europacup-Titel gewonnen hat, zeigte gegen den deutschen Europacup-Debütanten einen kontrollierten Auftritt.

Hoffenheim versteckte sich bei seinem ersten Auftritt auf internationaler Bühne nicht, liess den Ball oft gut zirkulieren. Es fehlte dem Vierten der letzten Bundesliga-Saison aber eine Spur Kaltblütigkeit und Souveränität in den entscheidenden Momenten. Die besten Chancen vor dem Anschlusstreffer hatten die Deutschen in der ersten Halbzeit. In der 12. Minute scheiterte Andrej Kramaric mit einem schwach geschossenen Penalty an Liverpools Goalie Simon Mignolet. Kurz vor der Pause rettete der Pfosten für den geschlagenen belgischen Keeper.