Liverpool gegen Aufsteiger Sheffield United ungefährdet

Der souveräne Leader der Premier League kam dabei zum elften Sieg in Folge und wahrte den Vorsprung von 13 Punkten auf Verfolger Leicester City auch nach der 21. Runde. Mohamed Salah schon nach vier Minuten sowie Sadio Mané nach der Pause nach einem sehenswerten Doppelpass mit Salah schossen die Tore für Liverpool.

Das Team von Trainer Jürgen Klopp blieb im fünften Spiel in Folge ohne Gegentor; die Abwehr um Torhüter Alisson und den niederländischen Abwehrchef Virgil van Dijk ist seit 495 Minuten unbezwungen. Xherdan Shaqiri fehlte beim Liverpool wegen einer Oberschenkelverletzung.

Aufsteiger Sheffield United hat nach einem starken Spätherbst mit nur einer Niederlage in zwölf Spielen über die Festtage etwas an Schwung verloren und in den letzten drei Partien nur noch einen Punkt geholt. Die kleine (Resultat-)Krise ist jedoch einfach zu begründen: Sheffield musste in den letzten zwei Runden gegen Titelverteidiger Manchester City und Leader Liverpool antreten.

Telegramm:

Liverpool - Sheffield United 2:0 (1:0). - 53'321 Zuschauer. - Tore: 4. Salah 1:0. 64. Mané 2:0. - Bemerkung: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt/Oberschenkelzerrung).

Rangliste:

1. Liverpool 20/58 (49:14). 2. Leicester City 21/45 (46:19). 3. Manchester City 21/44 (56:24). 4. Chelsea 21/36 (36:29). 5. Manchester United 21/31 (32:25). 6. Tottenham Hotspur 21/30 (36:30). 7. Wolverhampton 21/30 (30:27). 8. Sheffield United 21/29 (23:21). 9. Crystal Palace 21/28 (19:23). 10. Arsenal 21/27 (28:30). 11. Everton 21/25 (24:32). 12. Southampton 21/25 (25:38). 13. Newcastle United 21/25 (20:33). 14. Brighton & Hove Albion 21/24 (25:29). 15. Burnley 21/24 (24:34). 16. West Ham United 20/22 (25:32). 17. Aston Villa 21/21 (27:37). 18. Bournemouth 21/20 (20:32). 19. Watford 21/19 (17:34). 20. Norwich City 21/14 (22:41).