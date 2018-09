Ein Foul von OM-Goalie Steve Mandanda an Nicolas Pepe entschied das Duell in der 65. Minute. Der gefoulte Ivorer trat in der Folge selbst an und erzielte seinen fünften Saisontreffer zum 1:0. In den Schlussminuten war der französische U21-Internationale Jonathan Bamba noch zweimal erfolgreich, das erste Mal ebenfalls vom Penaltypunkt.

Lille erbte den 2. Rang von Lyon, das am Samstag zuhause gegen Nantes nicht über ein 1:1 hinauskam. Der Vorsprung von Leader Paris Saint-Germain beträgt bereits acht Punkte.

Telegramme und Rangliste:

Rennes - Toulouse 1:1 (0:0). - 21'173 Zuschauer. - Tore: 70. Niang (Foulpenalty) 1:0. 88. Tadibo 1:1. - Bemerkungen: Toulouse mit Moubandje. 45. Gelb-rote Karte gegen Leya Iseka (Toulouse).

Lille - Olympique Marseille 3:0 (0:0). - Tore: 65. Pepe (Foulpenalty) 1:0. 86. Bamba (Foulpenalty) 2:0. 89. Bamba 3:0.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 8/24 (27:6). 2. Lille 8/16 (14:6). 3. Montpellier 8/15 (11:6). 4. Saint-Etienne 8/15 (10:9). 5. Lyon 8/14 (14:7). 6. Marseille 8/13 (19:16). 7. Toulouse 8/12 (9:11). 8. Strasbourg 8/11 (14:11). 9. Bordeaux 8/11 (10:11). 10. Caen 8/10 (10:11). 11. Angers 8/10 (9:10). 12. Dijon 8/10 (9:12). 13. Nice 8/10 (6:12). 14. Nîmes 8/9 (13:16). 15. Reims 8/9 (4:9). 16. Rennes 8/8 (10:13). 17. Amiens 8/7 (10:13). 18. Monaco 8/6 (8:11). 19. Nantes 8/6 (8:13). 20. Guingamp 8/4 (5:17).