Leverkusen mit Wende bei Freiburg

Der SC Freiburg legte im Heimspiel gegen Bayer einen Start nach Mass hin. In der dritten Minute führte eine starke Passstafette zum 1:0 durch Lucas Höler. Der 26-Jährige vollendete den mustergültigen Angriff mittels Aussenrist. Die Mannschaft von Christian Streich kontrollierte die Partie in der ersten halben Stunde im eigenen Stadion beinahe problemlos, gab das Zepter aber unvermittelt und selbst verschuldet aus der Hand.

In der 29. Minute lancierte Freiburgs bedauernswerter Nicolas Hölfer Gegenspieler Lucas Alario mit einem Rückpass ins Nichts, der 28-jährige Argentinier nutzte die Vorlage zum Ausgleich. Beim Leverkusner Führungstor drei Minuten vor der Pause - der Torschütze war erneut Alario - assistierte Hölfer den Gästen mit einem Ballverlust erneut. Alario war schon beim 3:1 am Montag in Augsburg mit zwei Toren zum Matchwinner avanciert.

In der letzten halben Stunde lieferten sich die beiden Teams einen offenen Schlagabtausch mit dem besseren Ende für die Gäste. Nadiem Amiri erhöhte für Leverkusen erst auf 3:1, ehe Freiburgs Edel-Joker Nils Petersen die Hoffnung ins Breisgau zurückbrachte. Die Entscheidung besorgte Leverkusens Verteidiger Jonathan Tah in der 76. Minute nach einem Corner.

Telegramm und Rangliste:

Freiburg - Bayer Leverkusen 2:4 (1:2). - Tore: 3. Höler 1:0. 29. Alario 1:1. 42. Alario 1:2. 64. Amiri 1:3. 72. Petersen 2:3. 76. Tah 2:4.

Rangliste: 1. Bayern München 6/15 (24:9). 2. Borussia Dortmund 6/15 (13:2). 3. RB Leipzig 6/13 (12:4). 4. Bayer Leverkusen 6/12 (10:5). 5. Borussia Mönchengladbach 6/11 (9:8). 6. Augsburg 6/10 (9:7). 7. VfB Stuttgart 6/9 (11:7). 8. Werder Bremen 6/9 (8:8). 9. Eintracht Frankfurt 6/9 (8:10). 10. Hoffenheim 5/7 (9:7). 11. Wolfsburg 5/7 (4:3). 12. Union Berlin 5/6 (8:6). 13. SC Freiburg 6/6 (8:13). 14. Arminia Bielefeld 6/4 (4:10). 15. Hertha Berlin 5/3 (9:12). 16. 1. FC Köln 6/2 (6:11). 17. Schalke 04 6/2 (3:20). 18. Mainz 05 6/0 (5:18).