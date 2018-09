Am letzten Donnerstag feierte Leverkusen in der Europa League nach einem 0:2-Rückstand beim bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad noch einen 3:2-Erfolg. Seither läuft es der Mannschaft: Nach Mainz daheim wurde in der Bundesliga auch das überzeugend in die Saison gestartete Düsseldorf geschlagen.

Kevin Volland schoss in der Startviertelstunde der zweiten Halbzeit die beiden Tore. Der Anschlusstreffer von Düsseldorfs Rouwen Hennings in der 4. Minute der Nachspielzeit per Foulpenalty kam zu spät.

Bundesliga. Telegramm und Tabelle:

Fortuna Düsseldorf - Leverkusen 1:2 (0:0). - 40'046 Zuschauer. - Tore: 50. Volland 0:1. 60. Volland 0:2. 94. Hennings (Foulpenalty) 1:2.

Die weiteren Spiele der 5. Runde vom Mittwoch (alle ab 20.30 Uhr): Borussia Dortmund - Nürnberg, Leipzig - Stuttgart, Mainz - Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt.

Rangliste: 1. Bayern München 5/13. 2. Werder Bremen 5/11. 3. Hertha Berlin 5/10. 4. Borussia Dortmund 4/8. 5. Wolfsburg 4/7. 6. Borussia Mönchengladbach 4/7. 7. Mainz 05 4/7. 8. Hoffenheim 5/7. 9. SC Freiburg 5/7. 10. Bayer Leverkusen 5/6. 11. 1. FC Nürnberg 4/5. 12. RB Leipzig 4/5. 13. Augsburg 5/5. 14. Fortuna Düsseldorf 5/5. 15. Eintracht Frankfurt 4/4. 16. VfB Stuttgart 4/2. 17. Hannover 96 5/2. 18. Schalke 04 5/0.