Nach dem 2:1 vor einer Woche sorgte der Franzose Jean-Kevin Augustin schon in der 22. Minute für das wichtige Auswärtstor von Leipzig. Das Team von Ralph Hasenhüttl zeigte in St. Petersburg über die gesamte Spielzeit eine gute Leistung und geriet nach dem Ausgleich der Russen (45.) auch nach der Pause kaum in Bedrängnis. Bei einem von Timo Werner verschossenen Foulpenalty (82.) sowie bei einigen gefährlichen Kontern standen die Deutschen dem Sieg näher als die Einheimischen dem Tor, welches sie zumindest in die Verlängerung gebracht hätte.

Bei Zenit St. Petersburg dürften die Tage des italienischen Trainers Roberto Mancini spätestens am Saisonende gezählt sein. Trotz Transfers von fast 100 Millionen Euro im vergangenen Sommer enttäuscht das Spitzenteam in dieser Saison schwer. In der Liga beträgt der Rückstand auf Leader Lokomotive Moskau zehn Punkte.

Der grosse Favorit auf den Titel, Atletico Madrid, der Champions-League-Finalist von 2014 und 2016, qualifizierte sich mit dem höchsten Gesamtskore für die Viertelfinals. Die Spanier, im UEFA-Ranking auf Platz 4 klassiert, gewannen gegen Lokomotive Moskau nach dem 3:0 im Heimspiel auswärts in Russland 5:1. Lokomotive Moskau ist souveräner Leader der russischen Liga und hatte in den 1/16-Finals das von Lucien Favre trainierte Nice eliminiert.

Kurztelegramme:

Lokomotive Moskau - Atlético Madrid 1:5 (1:1). - SR Dias (POR). - Tore: 16. Correa 0:1. 20. Rybus 1:1. 47. Saul Niguez 1:2. 65. Torres (Foulpenalty) 1:3. 70. Torres 1:4. 85. Griezmann 1:5.

Zenit St. Petersburg - Leipzig 1:1 (1:1). - 44'092 Zuschauer. - Tore: 22. Augustin 0:1. 45. Driussi 1:1. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz) und Coltorti (verletzt). 82. Lunew (Zenit) wehrt Foulpenalty von Werner ab.

Dynamo Kiew - Lazio Rom 0:2 (0:1). - Tore: 23. Lucas Leiva 0:1. 83. De Vrij 0:2.

Athletic Bilbao - Olympique Marseille 1:2 (0:1). - Tore: 38. Payet (Foulpenalty) 0:1. 52. Ocampos 0:2. 74. Williams 1:2. - Bemerkung: 77. Gelb-Rote Karte gegen Aduriz (Bilbao).