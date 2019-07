Feuerwehrtaucher hätten den leblosen Körper gefunden, berichtet der «Corriere di Como». Die Bergungsaktion finde an einer tiefen Stelle des Sees unweit des Ortes statt, an dem Ismaili verschwand.

Die 24-jährige Ismaili sprang am Samstagnachmittag in den Comersee und tauchte nicht mehr auf. Die Suche, bei der ein Roboter zum Einsatz kam, blieb mehrere Tage lang erfolglos. Nun wurde sie aus einer Tiefe von 204 Metern geborgen.

Ismaili stand seit 2011 bei den Young Boys unter Vertrag und war Captain des Teams. 2014 debütierte die Mittelfeldspielerin in der Nationalmannschaft, mit der sie 2015 an der WM teilnahm. Insgesamt lief sie in 33 Partien für die Schweiz auf, zuletzt Mitte Juni in einem Testspiel gegen Serbien.

