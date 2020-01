Leader Leipzig verliert bei Eintracht Frankfurt

Eine Halbzeit lang präsentierten Frankfurt und Leipzig das Bild, das sich die Zuschauer aus der Vorrunde gewohnt waren. Der Leader aus Leipzig schnürte die Eintracht im eigenen Stadion ein, dominierte und kombinierte. Einzig die Tore blieben dem Team von Julian Nagelsmann verwehrt - auch weil Top-Torschütze Timo Werner für einmal keinen guten Nachmittag einzog.

In der 8. Minute verpasste es der 23-jährige Angreifer von RB, der in dieser Saison bereits 20. Tore erzielt hat, die Partie früh in günstige Bahnen zu lenken. Ein Zuspiel des wirbligen Franzosen Christopher Nkunku brachte Werner aus guter Position nur ungenügend auf das Tor, weshalb Frankfurts Goalie Kevin Trapp parieren konnte. Das Heimteam, bei dem der Schweizer Internationale Djibril Sow im Mittelfeld viel zur defensiven Stabilität beitrug, überstand den heftigen Ansturm der Gäste der Startminuten unbeschadet und drehte mit dem Wiederanpfiff den Spiess um. Almamy Touré wenige Sekunden nach der Pause und Filip Kostic in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgten für die ersten Bundesliga-Niederlage Leipzigs seit drei Monaten.

Erster Profiteur des Leipziger Patzers ist Borussia Mönchengladbach mit seiner grossen Schweizer Fraktion. Dank einem 3:1-Heimsieg über das abstiegsgefährdete Mainz liegt das Team von Marco Rose neu nur noch zwei Punkte hinter Leader Leipzig zurück. Gladbach, das am vergangenen Freitag zum Auftakt der Rückrunde beim 0:2 bei Schalke 04 Punkte liegengelassen hatte, überstand die 19. Runde dank Angreifer Alassane Pléa trotz Fehlstart unbeschadet.

Nach frühem Rückstand durch einen Treffer des Schweden Robin Quaison (11.), der Yann Sommer mit seinem Abschluss keine Chance liess, drehte der 26-jährige Franzose mit seiner Doublette (24./76.) das Spiel ehe die Schlussviertelstunde begann. Den Schlusspunkt setzte Florian Neuhaus drei Minuten vor Schluss mit seinem Weitschuss zum 3:1.

Für Admir Mehmedi, Renato Steffen und Kevin Mbabu endete der Nachmittag mit Wolfsburg enttäuschend. Der VfL unterlag Hertha Berlin daheim 1:2. Trotz der Niederlage etwas für sein Selbstvertrauen tat der Schweizer Offensivspieler Mehmedi. Fünf Minuten nach seiner Einwechslung war der 28-Jährige zum zwischenzeitlichen 1:0 erfolgreich. Mehmedis zweiter Saisontreffer war allerdings glückhaft. Der in der 68. Minute als Hereingabe geplante Ball landete unberührt im Tor.

Im Duell der Schweizer Trainer behielt Urs Fischer mit Union Berlin gegen Martin Schmidts Augsburg mit 2:0 die Oberhand. Innenverteidiger Neven Subotic ebnete Union mit seinem ersten Bundesliga-Treffer seit 1722 Tagen - damals noch in Diensten von Borussia Dortmund - 63 Sekunden nach der Pause den Weg zum nächsten Bundesliga-Heimsieg. Beim Aufsteiger aus Berlin stehen nach zehn Heimspielen in der obersten deutschen Liga sechs Siege zu Buche.

Telegramme und Rangliste:

Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 3:1 (1:1). - 49'175 Zuschauer. - Tore: 11. Quaison 0:1. 24. Pléa 1:1. 76. Pléa 2:1. 88. Neuhaus 3:1. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und Embolo (ab 76.). Mainz ohne Edimilson Fernandes (verletzt).

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 2:0 (0:0). - 50'300 Zuschauer. - Tore: 48. Touré 1:0. 94. Kostic 2:0. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow, ohne Gelson Fernandes (verletzt). Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Wolfsburg - Hertha Berlin 1:2 (0:0). - 24'894 Zuschauer. - Tore: 68. Mehmedi 1:0. 74. Torunarigha 1:1. 90. Lukebakio 1:2. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu, Steffen (bis 82.) und Mehmedi (ab 63.).

Union Berlin - Augsburg 2:0 (0:0). - 22'012 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 47. Subotic 1:0. 62. Ingvartsen 2:0. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 77.), ohne Lichtsteiner (Ersatz).

SC Freiburg - Paderborn 0:2 (0:0). - 23'500 Zuschauer. - Tore: 48. Antwi-Adjej 0:1. 84. Sabiri (Foulpenalty) 0:2. - Bemerkungen: 59. Gelb-Rote Karte Collins (Paderborn).

Rangliste: 1. RB Leipzig 19/40 (51:23). 2. Borussia Mönchengladbach 19/38 (36:21). 3. Bayern München 18/36 (50:22). 4. Borussia Dortmund 19/36 (51:28). 5. Schalke 04 18/33 (31:21). 6. Bayer Leverkusen 18/31 (27:22). 7. SC Freiburg 19/29 (29:26). 8. Hoffenheim 18/27 (26:30). 9. Eintracht Frankfurt 19/24 (31:30). 10. Wolfsburg 19/24 (20:23). 11. Union Berlin 19/23 (23:27). 12. Augsburg 19/23 (31:38). 13. Hertha Berlin 19/22 (24:34). 14. 1. FC Köln 19/20 (23:38). 15. Mainz 05 19/18 (27:44). 16. Werder Bremen 18/17 (24:41). 17. Fortuna Düsseldorf 18/15 (18:37). 18. Paderborn 19/15 (23:40).