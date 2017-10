Ein Punkt im Spitzenkampf gegen Leipzig ab 18.30 Uhr reicht Bayern München, um den Rivalen aus dem Ruhrpott von der Ranglistenspitze zu verdrängen.

2:3 gegen Leipzig, 2:2 (nach 2:0-Führung) in Frankfurt und nun die Niederlage in Hannover, dazu die schwierige Ausgangslage in der Champions League durch das Unentschieden in Nikosia: Borussia Dortmund läuft es in den letzten Wochen nicht nach Wunsch.

Das 2:4 in Hannover passt in eine Reihe von ungenügenden Leistungen, an denen Goalie Roman Bürki zumindest eine Teilschuld trug. Beim jüngsten Fehltritt auswärts gegen den verblüffend starken Aufsteiger (Vierter mit bereits fünf Saisonsiegen) hatte Bürki eine Aktion, die mit einem Penalty bestraft wurde. Der etwas ungestüm heranlaufende Berner Keeper soll Felix Klaus gefoult haben, die TV-Bilder sprachen aber eher für Bürki. Auf das 0:1 konnte Dortmund ebenso wie auf das 1:2 noch reagieren. Die jeweils zweiten Treffer von Klaus und des Togolesen Ihlas Bebou stürzten Dortmund ins Elend. Der BVB musste ab der 59. Minute und dem Stand von 2:2 wegen der Roten Karte gegen Dan-Axel Zagadou zu zehnt spielen.

Hinter dem Spitzenquartett folgt Schalke, das gegen Wolfsburg den Ausgleich in der 93. Minute kassierte. Der eingewechselte Divock Origi stolperte den Ball regelrecht über die Linie. Für Wolfsburg bedeutete das wie in der Vorwoche gegen Hoffenheim spät erzielte 1:1 das sechste Unentschieden im sechsten Spiel unter dem Schweizer Trainer Martin Schmidt.

Borussia Mönchengladbach reagierte mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen Hoffenheim auf die 1:5-Klatsche vom letzten Wochenende gegen Leverkusen. Für die Aktion des Spiels sorgte Vincenzo Grifo mit einem phänomenalen Dribbling auf engstem Raum, das Matthias Ginter mit dem entscheidenden 2:1 (79.) abschloss. Den dritten Treffer der Borussia bereiteten die Schweizer Denis Zakaria und Nico Elvedi vor.

Immer düsterer wird die Situation für den 1. FC Köln. Der Cup-Erfolg in Berlin unter der Woche verlieh für die Bundesliga, in der der Europa-League-Teilnehmer auch nach zehn Runden noch sieglos ist, keine Schubwirkung. Im Derby in Leverkusen ging Köln noch in Führung. Leon Bailey, der Konkurrent von Admir Mehmedi auf der rechten Flügelposition, und Sven Bender machten den Rückstand für das seit sechs Partien ungeschlagene Bayer noch wett.

Im Duell der formschwachen Teams aus Berlin und Hamburg (vor dem Spiel jeweils sieben Spiele ohne Sieg) setzte sich die Heimmannschaft durch. Für die Tore der Hertha waren jeweils nach Eckbällen die Innenverteidiger Niklas Stark und Karim Rekik besorgt.

Bundesliga. 10. Runde vom Samstag:

Hertha Berlin - Hamburg 2:1 (1:0). - 52'129 Zuschauer. - Tore: 17. Stark 1:0. 50. Rekik 2:0. 73. Arp 2:1. - Bemerkungen: Hertha ohne Stocker (Ersatz) und Lustenberger (verletzt). Janjicic (nicht im Aufgebot).

Schalke - Wolfsburg 1:1 (1:0). - 60'429 Zuschauer. - Tore: 43. Bentaleb (Foulpenalty) 1:0. 93. Origi 1:1. - Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (Ersatz).

Hannover - Dortmund 4:2 (2:1). - 49'000 Zuschauer. - Tore: 20. Jonathas (Foulpenalty) 1:0. 28. Zagadou 1:1. 40. Bebou 2:1. 52. Jarmolenko 2:2. 60. Klaus 3:2. 86. Bebou 4:2. - Bemerkungen: Hannover mit Schwegler. Dortmund mit Bürki. 59. Rote Karte gegen Zagadou (Dortmund).

Leverkusen - 1. FC Köln 2:1 (0:1). - 30'150 Zuschauer. - Tore: 23. Guirassy 0:1. 54. Bailey 1:1. 74. Sven Bender 2:1.- Bemerkungen: Leverkusen ohne Mehmedi (Ersatz).

Hoffenheim - Mönchengladbach 1:3 (1:0). - 30'150 Zuschauer. - Tore: 25. Demirbay 1:0. 61. Hazard 1:1. 79. Ginter 1:2. 82. Vestergaard 1:3. - Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber und Kobel (beide Ersatz). Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Zakaria, ohne Drmic (rekonvaleszent).

18.30 Uhr: Bayern München - Leipzig.

Rangliste: 1. Bayern München 9/20. 2. Borussia Dortmund 10/20. 3. RB Leipzig 9/19. 4. Hannover 96 10/18. 5. Schalke 04 10/17. 6. Borussia Mönchengladbach 10/17. 7. Hoffenheim 10/16. 8. Bayer Leverkusen 10/15. 9. Eintracht Frankfurt 10/15. 10. Hertha Berlin 10/13. 11. Augsburg 9/12. 12. Mainz 05 10/11. 13. VfB Stuttgart 9/10. 14. Wolfsburg 10/10. 15. SC Freiburg 9/8. 16. Hamburger SV 10/7. 17. Werder Bremen 9/5. 18. 1. FC Köln 10/2.