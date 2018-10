Die Waadtländer haben den Schwung des Saisonbeginns, als sie in vier Partien zehn Punkte holten, gänzlich eingebüsst. In Chiasso gingen sie durch ein Tor von Alexandre Pasche in der ersten Halbzeit in Führung. Kurz nach der Pause aber mussten sie den Ausgleich durch den früheren Luganesen Zoran Josipovic hinnehmen. Lausanne hätte gar noch verlieren können, hätte nicht der Tessiner Offensivspieler Dorian Charlier nach 64 Minuten nur die Latte getroffen.

Am Potential dürfte es Lausanne nicht fehlen. In Chiasso wechselte Trainer Giorgio Contini die aus der Super League bekannten Simone Rapp und Stjepan Kukuruzovic sowie den U21-Internationalen João Oliveira erst ab Mitte der zweiten Hälfte ein.

Telegramm:

Chiasso - Lausanne 1:1 (0:1). - 600 Zuschauer. - SR Horisberger. - Tore: 26. Pasche 0:1. 53. Josipovic 1:1. - Bemerkungen: 64. Lattenschuss Charlier (Chiasso).