Kriens kann gegen Schlusslicht Chiasso nicht gewinnen

Die Innerschweizer warten damit seit vier Spielen und dem mirakulösen 5:2-Sieg über die Grasshoppers auf einen Sieg. Gegen Chiasso, das sich mit Mühe und Not zum dritten Punkt dieser Saison zitterte, zeigten sich die Krienser fahrlässig vor dem Tor. Nach 72 Minuten scheiterte Enes Yesilcayir alleine vor Chiassos Alexandros Safarikas, in der 87. Minute landete Liridon Berishas Abschluss an der Latte und selbst ein Foulpenalty von Topskorer Asumah Abubakar in der zweiten Minute der Nachspielzeit fand den Weg ins Tor nicht. Erneut zeigte sich Chiassos Safarikas als zu stark.

Telegramm und Rangliste:

Kriens - Chiasso 0:0. - SR Jancevski. - Bemerkung: 92. Abubakar (Kriens) verschiesst Foulpenalty.

Rangliste: 1. Grasshoppers 8/16 (15:11). 2. Stade Lausanne-Ouchy 7/12 (13:8). 3. Schaffhausen 8/11 (17:13). 4. Thun 8/11 (10:11). 5. Aarau 8/11 (13:15). 6. Kriens 9/11 (14:14). 7. Winterthur 5/10 (12:7). 8. Neuchâtel Xamax FCS 6/9 (8:11). 9. Wil 8/9 (9:10). 10. Chiasso 7/2 (5:16).