Der 32-jährige Verteidiger stand am Montag im ersten Training nach dem 5:2-Sieg über Tunesien wieder auf dem Platz. Ob Kompany, der mit einer Leistenverletzung zu kämpfen hatte, im dritten Gruppenspiel gegen England am Donnerstag in Kaliningrad bereits wieder auflaufen wird, liess Nationalcoach Roberto Martinez noch offen.