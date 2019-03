Königlicher Zoff: Nach dem blamablen Achtelfinal-K.o. in der Champions League gegen Ajax Amsterdam hat es beim entthronten Titelverteidiger Real Madrid heftiger gekracht als bislang angenommen. Und im Mittelpunkt steht mal wieder Sergio Ramos. Der gesperrte Captain eilte nach der 1:4-Pleite im Rückspiel in die Kabine, wo er sich nach übereinstimmenden Medienberichten mit dem aufgebrachten Real-Präsident Florentino Perez anlegte und sogar seinen Rauswurf provozierte.

Ramos provoziert

Perez las seinen Millionen-Stars zunächst die Leviten, angeblich soll sogar das Wort «schändlich» gefallen sein. Auch das zu ausschweifende Privatleben einiger Spieler soll der Klubboss kritisiert haben. Ramos hielt nicht lange still und konterte, dass auch eine verfehlte Transferpolitik Schuld an der Misere sei. Daraufhin soll Perez dem Enfant terrible mit dem Rauswurf gedroht haben. Laut Marca und AS reagierte Ramos mit der höchsten Provokationsstufe: «Perfekt. Zahle mir, was du mir schuldest, und ich haue ab.»