Mittlerweile hat Juventus in der Meisterschaft neun Siege aneinandergereiht, das 1:0 im Stadio Olimpico war bereits das sechste Spiele in Folge ohne Gegentreffer.

Schütze des einzigen Tores war Alex Sandro in der 33. Minute. Der Brasilianer brauchte den Ball nach einer schönen Einzelleistung von Federico Bernardeschi aus kurzer Distanz nur noch über die Linie zu drücken.

Bernardeschi war nach einer Viertelstunde für Gonzalo Higuain ins Spiel gekommen; der Argentinier musste verletzt ausgewechselt werden. Der Schweizer Internationale Stephan Lichtsteiner kam erst in der Nachspielzeit zum Einsatz.

Auch Napoli kam in der Serie A zum neunten Sieg in Folge. Der Erfolg gegen Aufsteiger SPAL Ferrara war schon nach sechs Minuten und dem Führungstor des Brasilianers Allan in trockenen Tüchern. Allan war einer von sechs Spielern, die in der Serie A wieder zum Einsatz kamen, nachdem sie unter der Wochen in der Europa League gegen Leipzig (1:3) noch geschont worden waren.

Milan kam trotz einem frühen Penalty-Fehlschuss von Ricardo Rodriguez zu einem 1:0-Heimsieg gegen Sampdoria Genua. Giacomo Bonaventura erzielte schon nach 14 Minuten den entscheidenden Treffer für die überlegenen Mailänder. Seit Beginn der Rückrunde hat Milan in sechs Spielen 16 Punkte geholt und den Rückstand auf die Champions-League-Plätze auf sieben Zähler reduziert.

Telegramme/Resultate:

Torino - Juventus Turin 0:1 (0:1). - 26'000 Zuschauer. - Tor: 33. Alex Sandro 0:1. - Bemerkung: Juventus mit Lichtsteiner (bis 71.).

Bologna - Sassuolo 2:1 (1:1). - 20'000 Zuschauer. - Tore: 12. Poli 1:0. 38. Babacar 1:1. 88. Pulgar 2:1. - Bemerkungen: Bologna mit Dzemaili (bis 71.). 87. Gelb-Rote Karte gegen Goldaniga (Sassuolo).

Napoli - SPAL Ferrara 1:0 (1:0). - 35'000 Zuschauer. - Tor: 6. Allan 1:0.

Atalanta Bergamo - Fiorentina 1:1 (1:1). - 17'261 Zuschauer. - Tore: 16. Badelj 0:1. 45. Petagna 1:1. - Bemerkung: Atalanta mit Freuler und Haas (ab 82.). 85. Gelb-Rote Karte gegen Milenkovic (Fiorentina).

Milan - Sampdoria Genua 1:0 (1:0). - 46'594 Zuschauer. - Tor: 14. Bonaventura 1:0. - Bemerkungen: Milan mit Rodriguez. 7. Viviano (Sampdoria) wehrt Handspenalty von Rodriguez ab.

Die weiteren Spiele vom Sonntag: Benevento - Crotone 3:2.

Rangliste:

1. Napoli 25/66 (55:15). 2. Juventus Turin 25/65 (62:15). 3. AS Roma 25/50 (40:19). 4. Inter Mailand 25/48 (40:21). 5. Lazio Rom 24/46 (59:33). 6. Sampdoria Genua 25/41 (44:33). 7. AC Milan 25/41 (35:30). 8. Atalanta Bergamo 25/38 (37:29). 9. Torino 25/36 (35:30). 10. Udinese 25/33 (36:36). 11. Fiorentina 25/32 (34:32). 12. Bologna 25/30 (31:38). 13. Genoa 25/30 (21:25). 14. Chievo Verona 25/25 (23:42). 15. Cagliari 25/25 (23:36). 16. Sassuolo 25/23 (15:43). 17. Crotone 25/21 (21:44). 18. SPAL Ferrara 25/17 (23:47). 19. Hellas Verona 24/16 (22:48). 20. Benevento 25/10 (18:58).