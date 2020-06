Klarer Sieg von Barcelona beim Wiederbeginn

Dank dem fünften Sieg in den letzten sechs Spielen dehnte Barcelona den Vorsprung auf Real Madrid mindestens für einen Tag auf fünf Punkte aus. Real spielt am Sonntagabend daheim gegen Eibar aus dem unteren Tabellenbereich.

Arturo Vidal brachte Barcelona schon nach zwei Minuten mit einem Kopfball in Führung. Noch in der ersten Halbzeit doppelte der Däne Martin Braithwaite nach einem Kopfball-Zuspiel von Lionel Messi nach. Messi bereitete auch das 3:0 von Verteidiger Jordi Alba eine Viertelstunde vor Schluss vor, bevor er in der Nachspielzeit persönlich das Schlussresultat besiegelte.

Telegramm und Rangliste

Mallorca - Barcelona 0:4 (0:2). - Tore: 2. Vidal 0:1. 37. Braithwaite 0:2. 80. Jordi Alba 0:3. 93. Messi 0:4.

Rangliste: 1. FC Barcelona 28/61 (67:31). 2. Real Madrid 27/56 (49:19). 3. FC Sevilla 28/50 (41:29). 4. San Sebastian 27/46 (45:33). 5. Getafe 28/46 (38:27). 6. Atlético Madrid 27/45 (31:21). 7. Valencia 28/43 (39:40). 8. Villarreal 28/41 (45:38). 9. Granada 28/41 (35:33). 10. Athletic Bilbao 27/37 (29:23). 11. Osasuna 27/34 (34:38). 12. Levante 28/34 (33:41). 13. Betis Sevilla 28/33 (38:45). 14. Alaves 28/32 (29:39). 15. Valladolid 28/32 (25:34). 16. Eibar 27/27 (27:41). 17. Celta Vigo 28/26 (22:35). 18. Mallorca 28/25 (28:48). 19. Leganes 28/23 (22:41). 20. Espanyol Barcelona 28/23 (25:46).