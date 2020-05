Klarer Dortmunder Sieg gegen Schalke beim Bundesliga-Restart

Vor dem Corona-Unterbruch hatte Borussia Dortmund in der Rückrunde sieben von acht Spielen gewonnen. Schalke dagegen war sieben Mal in Folge ohne Sieg geblieben. Die mehr als zweimonatige Pause und das surreale Ambiente im riesigen und leeren Stadion haben diese Trends nicht gebrochen. Dortmund war dem Rivalen in allen Belangen überlegen und gewann auch in der Höhe verdient.

Der Norweger Erling Haaland erzielte dabei in der 29. Minute den ersten Treffer beim Bundesliga-Wiederbeginn. Der Belgier Thorgan Hazard sowie zweimal der Portugiese Raphael Guerreiro schossen die weiteren Tore. Damit setzt Borussia Dortmund Leader Bayern München unter Druck. Vor dem Spiel der Münchner am Sonntag bei Aufsteiger Union Berlin beträgt der Rückstand der Dortmunder nur noch einen Punkt.

Zurückgebunden wurde dagegen RB Leipzig. Der Herbstmeister spielte zuhause gegen Freiburg nur 1:1 und könnte am Sonntag von Bayern um sieben Punkte distanziert werden. Am Ende hatten die Leipziger sogar Glück, als in der Nachspielzeit ein Treffer von Freiburg nach einer Intervention des VAR annulliert wurde. Ein Freiburger hatte bei der Entstehung des Treffer wenige Zentimeter im Offside gestanden.

Die Schweizer Internationalen Renato Steffen und Kevin Mbabu spielten beim 2:1-Auswärtssieg von Wolfsburg gegen Augsburg eine Hauptrolle beziehungsweise eine wichtige Nebenrolle. Steffen erzielte vor der Pause mit seinem sehenswerten Kopfball aus zwölf Metern das 1:0. Mbabus Vorstoss auf der rechten Seite führte in der Nachspielzeit zum Siegestreffer durch Daniel Ginczek.

Auch Steffen und Mbabu konnten somit da fortfahren, wo sie im März vor der Corona-Pandemie aufgehört hatten. Für Steffen war es bereits der fünfte Treffer in der Rückrunde, und Mbabu bestätigte sich auch gegen Augsburg als Stammspieler auf der rechten Abwehrseite. Er kam im neunten Bundesligaspiel seit der Winterpause zum siebten Mal von Beginn weg zum Einsatz.

Telegramme:

Augsburg - Wolfsburg 1:2 (0:1). - Tore: 43. Steffen 0:1. 54. Brooks (Eigentor) 1:1. 91. Ginczek 1:2. - Bemerkung: Augsburg mit Vargas (bis 79.), ohne Lichtsteiner, Wolfsburg mit Mbabu, Steffen und Mehmedi.

Borussia Dortmund - Schalke 4:0 (2:0). - Tore: 29. Haaland 1:0. 45. Guerreiro 2:0. 48. Hazard 3:0. 63. Guerreiro 4:0. - Bemerkung: Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji.

Fortuna Düsseldorf - Paderborn 0:0.

Hoffenheim - Hertha Berlin 0:3 (0:0). - Tore: 58. Akpoguma (Eigentor) 0:1. 60. Ibisevic 0:2. 74. Cunha 0:3. - Bemerkung: Hoffenheim mit Zuber (bis 66.).

RB Leipzig - Freiburg 1:1 (0:1). - Tore: 34. Gulde 0:1. 77. Poulsen 1:1. - Bemerkung: RB Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Weiteres Spiel vom Samstag: Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr).

Rangliste:

1. Bayern München 25/55 (73:26). 2. Borussia Dortmund 26/54 (72:33). 3. RB Leipzig 26/51 (63:27). 4. Borussia Mönchengladbach 25/49 (49:30). 5. Bayer Leverkusen 25/47 (45:30). 6. Wolfsburg 26/39 (36:31). 7. SC Freiburg 26/37 (35:36). 8. Schalke 04 26/37 (33:40). 9. Hoffenheim 26/35 (35:46). 10. 1. FC Köln 25/32 (39:45). 11. Hertha Berlin 26/31 (35:48). 12. Union Berlin 25/30 (32:41). 13. Eintracht Frankfurt 24/28 (38:41). 14. Augsburg 26/27 (37:54). 15. Mainz 05 25/26 (34:53). 16. Fortuna Düsseldorf 26/23 (27:50). 17. Werder Bremen 24/18 (27:55). 18. Paderborn 26/17 (30:54).