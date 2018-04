Acht Runden vor Schluss führen die Young Boys in der Super League die Tabelle mit 13 Punkten Vorsprung vor Meister Basel an. Der erste Meistertitel seit 1986 ist zum Greifen nah. Und die Stimmung offenbar locker. Am Mittwoch gaben die YB-Stars Christian Fassnacht, Djibril Sow, Grégory Wüthrich und Loris Benito am Kids Day Kindern Auskunft.

Als Djibril Sow behauptet, er lese in seiner Freizeit auch gerne einmal ein Buch, brechen seine Kollegen in kollektives Gelächter aus. «Den Ikea-Katalog», präzisiert der Mittelfeldspieler auf Nachfrage von Grégory Wüthrich. Sow gibt Preis, dass er früher im Quartier als Kind «dr Chines» genannt wurde, weil er besonders gut Pingpong gespielt habe.