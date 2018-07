Juan Carlos Osorio stehe für den Zeitraum von 2018 bis 2022 nicht als Coach für Mexiko zur Verfügung, teilte der Verbandspräsident mit.

Der Kolumbianer Osorio hatte in Mexiko vor der Weltmeisterschaft in Russland heftig in der Kritik gestanden - es wurden Rufe nach einem einheimischen Trainer laut. Nach dem Auftaktsieg gegen Deutschland und dem Erreichen des Achtelfinals hatte sich die Stimmung in Mexiko aber zu Gunsten des Trainers gedreht. Lokale Medien berichteten, der Fussballverband habe sich eine Vertragsverlängerung Osorios gewünscht. Osorio verlässt nun allerdings Mexikos Nationalteam nach drei Jahren.