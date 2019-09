11:1 lautete das Verhältnis an Schüssen auf das Tor zugunsten der Gäste aus dem Tessin. Zum Torerfolg führte keiner Abschlüsse - unter anderem weil Jérémy Frick mit Anbruch der Schlussviertelstunde zweimal glänzend parierte, aber auch weil Lugano seine Verunsicherung im Abschluss nach sechs sieglosen Partien nicht verbergen konnte. Und vielleicht auch deshalb, weil Lugano nach einer halben Stunde mit Carlinhos seinen Kreativspieler in der Offensive verletzungsbedingt verlor.

Just in jener Phase, als sich Carlinhos Auswechslung abzeichnete, waren die Luganesi am gefährlichsten. Innert zehn Minuten scheiterten Akos Kecskes und Jonathan Sabbatini jeweils zweimal knapp - Sabbatini mit zwei Kopfbällen, Kecskes mit einem Kopfball und einem Fallrückzieher. Eine weitere Tessiner Druckphase mit einem gefährlichen Schlenzer von Kecskes und einem Abschluss von Carlinhos' Stellvertreter Nicola Dalmonte zwischen der 75. und der 77. Minute blieb dank Fricks Paraden ohne Folgen.

Weil Servettes Ersatzcaptain Steve Rouiller - er trug die Binde anstelle des an diversen Ecken fehlenden Anthony Sauthier - in der 49. Minute den ersten Genfer Torschuss nicht an Novem Baumann vorbei brachte und wenig später Rouillers Kopfball nach einer Freistossflanke von Miroslav Stevanovic von der Latte zurückprallte, wurde Lugano für seinen engagierten Auftritt zumindest nicht mit einer Niederlage abgestraft.

Telegramm:

Servette - Lugano 0:0

4212 Zuschauer. - SR Hänni.

Servette: Frick; Rouiller, Routis, Sasso, Gonçalves; Stevanovic, Wüthrich (62. Imeri), Cespedes (80. Souici), Ondoua; Schalk, Kyei (59. Koné).

Lugano: Baumann; Yao, Maric, Kecskes, Lavanchy, Obexer (52. Aratore); Custodio (71. Lovric), Sabbatini, Vecsei; Holender, Carlinhos (37. Dalmonte).

Bemerkungen: Servette ohne Sauthier, Busset, Cognat, Iapichino (alle verletzt), Lang und Chagas (beide nicht im Aufgebot), Lugano ohne Daprelà, Bottani, Covilo, Crnigoj, Rodriguez, Macek und Sulmoni (alle verletzt). 56. Kopfball an die Latte von Rouiller. Verwarnungen: 28. Wüthrich (Foul). 85. Lavanchy (Reklamieren).

Die weiteren Resultate der 8. Runde. Donnerstag: Luzern - Neuchâtel Xamax FCS 1:0 (0:0). - Mittwoch: Basel - Zürich 4:0 (1:0). Sion - St. Gallen 1:2 (0:1). Thun - Young Boys 1:1 (0:0).

Rangliste: 1. Basel 8/19 (21:8). 2. Young Boys 8/16 (15:7). 3. Sion 8/16 (12:9). 4. St. Gallen 8/13 (14:13). 5. Servette 8/10 (10:9). 6. Luzern 8/9 (7:8). 7. Zürich 8/8 (7:18). 8. Lugano 8/6 (8:9). 9. Thun 8/6 (7:13). 10. Neuchâtel Xamax FCS 8/4 (8:15).