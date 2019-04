Liverpool führt in der Premier League zumindest zeitweilig wieder zwei Punkte vor Manchester City. Die Citizens tragen ihr Spiel der drittletzten Runde am Sonntag auswärts gegen Burnley aus.

Bei Liverpools 2:0-Heimsieg gegen Chelsea am 14. April hatte Xherdan Shaqiri die letzte Minute der Partie gespielt. Es war der einzige Einsatz des Schweizer Internationalen in den letzten elf Wettbewerbsspielen. Ob die nunmehr 20 Minuten im Match gegen Huddersfield, für die ihn Trainer Jürgen Klopp auf den Platz schickte, ein Gnadenbrot waren oder mehr, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Als Shaqiri anstelle von Georginio Wijnaldum ins Spiel eingriff, war die Messe an der Anfield Road längst gelesen, die Reds führten 4:0.

Telegramm und Rangliste

Liverpool - Huddersfield Town 5:0 (3:0). - 53'249 Zuschauer. - Tore: 1. Keita 1:0. 23. Mané 2:0. 45. Salah 3:0. 66. Mané 4:0. 83. Salah 5:0. - Bemerkungen: Liverpool ab 73. mit Shaqiri. Huddersfield Town ohne Hadergjonaj (nicht im Aufgebot).

Rangliste: 1. Liverpool 36/91 (84:20). 2. Manchester City 35/89 (89:22). 3. Tottenham Hotspur 35/70 (65:35). 4. Chelsea 35/67 (59:38). 5. Arsenal 35/66 (69:46). 6. Manchester United 35/64 (63:50). 7. Wolverhampton 35/51 (44:43). 8. Watford 35/50 (50:50). 9. Everton 35/49 (50:44). 10. Leicester City 35/48 (48:47). 11. West Ham United 35/43 (44:54). 12. Crystal Palace 35/42 (43:48). 13. Newcastle United 35/41 (35:44). 14. Bournemouth 35/41 (49:62). 15. Burnley 35/40 (44:62). 16. Southampton 35/37 (41:58). 17. Brighton & Hove Albion 35/34 (32:54). 18. Cardiff City 35/31 (30:65). 19. Fulham 35/23 (33:76). 20. Huddersfield Town 36/14 (20:74).