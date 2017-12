Zum Auftakt der 20. Runde traf Harry Kane drei Mal. Schon vor der Pause war der Stürmer zweimal erfolgreich und erzielte seine Tore 37 und 38 im Jahr 2017. Damit übertraf er die Bestmarke von Alan Shearer aus dem Jahr 1995, der für Blackburn Rovers 36 Tore geschossen hatte.

Kane, der bereits am vergangenen Samstag beim 3:0 gegen Burnley einen Hattrick erzielt hatte und in der aktuellen Saison bei 18 Toren steht, traf nach der Pause auch noch zum 5:1. 2017 traf er für seinen Klub und das Nationalteam 56 Mal und damit mehr als jeder andere. Insgesamt gelangen ihm sechs Hattricks in der Premier League.

Letztlich war es für Tottenham der vierte Sieg in den letzten fünf Runden. In dieser Phase hat das Team aus London einzig gegen den Leader Manchester City verloren.

Erneut nur Remis für Manchester United

Für Manchester United setzte es am zweiten Weihnachtstag nach dem 2:2 in Leicester einen weiteren Rückschlag ab. Das Team von José Mourinho kam gegen Burnley, dem Überraschungsteam der ersten Saisonhälfte, ebenfalls nicht über ein 2:2 hinaus. Jesse Lingard rettete dem Heimteam im Old Trafford mit seinen beiden Treffern nach der Pause zumindest einen Punkt, der Ausgleich fiel in der 91. Minute. In der Tabelle liegt Manchester United nur noch einen Punkt von Chelsea, das zuhause gegen Brighton & Hove Albion 2:0 siegte.

Keinen Sieger gab es im Schweizer Duell zwischen Aufsteiger Huddersfield Town und Stoke City, das 1:1 endete. Florent Hadergjonaj war beim Gastgeber nur Ersatz, Xherdan Shaqiri wurde bei den Gästen nach gut einer Stunde ausgewechselt.

Telegramme:

Tottenham Hotspur - Southampton 5:2 (2:0). - 55'412 Zuschauer. - Tore: 22. Kane 1:0. 39. Kane 2:0. 49. Alli 3:0. 51. Son 4:0. 64. Boufal 4:1. 67. Kane 5:1. 82. Tadic 5:2.

Manchester United - Burnley 2:2 (0:2). - 75'046 Zuschauer. - Tore: 3. Barnes 0:1. 36. Defour 0:2. 53. Lingard 1:2. 91. Lingard 2:2.

Bournemouth - West Ham United 3:3 (1:1). - Tore: 7. Collins 0:1. 29. Gosling 1:1. 57. Aké 2:1. 81. Arnautovic 2:2. 89. Arnautovic 2:3. 93. Wilson 3:3. - Bemerkung: West Ham United ohne Edimilson Fernandes (verletzt).

Chelsea - Brighton & Hove Albion 2:0 (0:0). - 41'568 Zuschauer. - Tore: 46. Morata 1:0. 60. Alonso 2:0.

Huddersfield Town - Stoke City 1:1 (1:0). - 24'047 Zuschauer. - Tore: 10. Ince 1:0. 60. Sobhi 1:1. - Bemerkung: Huddersfield ohne Hadergjonaj (Ersatz), Stoke mit Shaqiri (bis 65.).

Liverpool - Swansea 5:0 (1:0). - 52'850 Zuschauer. - Tore: 6. Coutinho 1:0. 52. Firmino 2:0. 65. Alexander-Arnold 3:0. 66. Firmino 4:0. 82. Oxlade-Chamberlain 5:0.

Resultate/Rangliste:

20. Runde: Tottenham Hotspur - Southampton 5:2. Bournemouth - West Ham United 3:3. Chelsea - Brighton & Hove Albion 2:0. Huddersfield Town - Stoke City 1:1. Manchester United - Burnley 2:2. Watford - Leicester City 2:1. West Bromwich Albion - Everton 0:0. Liverpool - Swansea City 5:0. - Rangliste: 1. Manchester City 19/55 (60:12). 2. Manchester United 20/43 (43:16). 3. Chelsea 20/42 (34:14). 4. Liverpool 20/38 (46:23). 5. Tottenham Hotspur 20/37 (39:20). 6. Arsenal 19/34 (34:23). 7. Burnley 20/33 (18:17). 8. Leicester City 20/27 (30:30). 9. Everton 20/27 (24:30). 10. Watford 20/25 (29:35). 11. Huddersfield Town 20/23 (18:32). 12. Brighton & Hove Albion 20/21 (15:25). 13. Stoke City 20/20 (23:41). 14. Southampton 20/19 (20:30). 15. Newcastle United 19/18 (19:29). 16. Crystal Palace 19/18 (16:29). 17. West Ham United 20/18 (22:38). 18. Bournemouth 20/17 (18:31). 19. West Bromwich Albion 20/15 (14:27). 20. Swansea City 20/13 (11:31).