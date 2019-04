Der achte Meistertitel in Folge stand im Prinzip schon lange fest. Jetzt ist er auch rechnerisch Tatsache. Den letzten nötigen Punkt holten die Turiner im Heimspiel gegen die Fiorentina. Nach frühem Rückstand führten Alex Sandro und Federico Bernardeschi die Wende mit ihren Toren kurz vor und kurz nach der Pause herbei.

Für die Turiner war es in der Serie A ein Start-Ziel-Sieg. Sie belegten von der 1. Runde an den Spitzenplatz und führten schon nach sieben Runden mit sechs Punkten Vorsprung auf Napoli. Mittlerweile liegt Juventus 20 Punkte vor dem ersten Verfolger. Noch in der letzten Saison war Juventus von der Konkurrenz mehr gefordert worden. Am Ende lag Juventus bloss vier Punkte vor Napoli.

So langweilig die Serie A 2018/19 an der Spitze war, so spektakulär war das Spiel anlässlich der Meisterparty in der ersten Stunde. Juventus und Fiorentina lieferten sich einen offenen Schlagabtausch und vor allem in der ersten Halbzeit sah es lange Zeit nicht nach einem Sieg für Juventus aus. Beim Stande von 1:0 für die Fiorentina traf Federico Chiesa für die Gäste zweimal den Pfosten.

Telegramme/Resultate:

Juventus Turin - Fiorentina 2:1 (1:1). - Tore: 6. Milenkovic 0:1. 37. Alex Sandro 1:1. 52. Bernardeschi 2:1. - Bemerkung: Fiorentina mit Fernandes (ab 81.).

Parma - Milan 1:1 (0:0). - 20'018 Zuschauer. - Tore: 69. Castillejo 0:1 87. Bruno Alves 1:1. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez.

Bologna - Sampdoria Genua 3:0 (0:0). - 21'391 Zuschauer. - Tore: 54. Tonelli (Eigentor) 1:0. 69. Pulgar 2:0. 83. Orsolini 3:0. - Bemerkung: Bologna mit Dzemaili (bis 76.).

Udinese - Sassuolo 1:1 (0:1). - 21'000 Zuschauer. - Tore: 31. Sensi 0:1. 80. Lirola 1:1. - Bemerkungen: Udinese ohne Behrami (verletzt).

Die weiteren Spiele: Cagliari - Frosinone 1:0. Empoli - SPAL Ferrara 2:4. Genoa - Torino 0:1. Lazio Rom - Chievo Verona 1:2. - Inter Mailand - AS Roma (20.30). - Montag: Napoli - Atalanta Bergamo (19.00).

Rangliste:

1. Juventus Turin 33/87 (67:23). 2. Napoli 32/67 (61:28). 3. Inter Mailand 32/60 (50:26). 4. AC Milan 33/56 (47:31). 5. AS Roma 32/54 (57:45). 6. Atalanta Bergamo 32/53 (64:41). 7. Torino 33/53 (42:29). 8. Lazio Rom 33/52 (47:35). 9. Sampdoria Genua 33/48 (53:44). 10. Cagliari 33/40 (32:44). 11. Fiorentina 33/40 (47:41). 12. Sassuolo 33/38 (47:52). 13. SPAL Ferrara 33/38 (34:47). 14. Parma 33/36 (34:51). 15. Genoa 33/34 (35:52). 16. Bologna 33/34 (34:47). 17. Udinese 33/33 (31:47). 18. Empoli 33/29 (42:63). 19. Frosinone 33/23 (26:60). 20. Chievo Verona 33/14 (24:68).