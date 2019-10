Juventus Turin und Inter geben Punkte ab

Der Argentinier Paolo Dybala, der Mitte Woche in der Champions League schon zweimal erfolgreich gewesen war, brachte den Favoriten in der 50. Minute mittels Penalty in Führung. Sechs Minuten später glichen die Gastgeber, die in der letzten Saison die zweitbeste Mannschaft der Serie B waren, ebenfalls per Penalty aus.

Inter Mailand hätte mit einem Sieg an den Turinern vorbei ziehen können. Doch die Mailänder spielten daheim gegen Parma nur 2:2. Den einen Punkt für die Mannschaft von Antonio Conte sicherte Romelu Lukaku mit seinem Tor kurz nach der Pause. Der belgische Stürmer traf im neunten Einsatz zum sechsten Mal in der Serie A.

Resultate und Tabelle:

Inter Mailand - Parma 2:2 (1:2). - Tore: 23. Candreva 1:0. 26. Karamoh 1:1. 30. Gervinho 1:2. 51. Lukaku 2:2.

Lecce - Juventus Turin 1:1 (0:0). - Tore: 50. Dybala (Foulpenalty) 0:1. Mancosu (Handspenalty) 1:1.

1. Juventus Turin 9/23 (16:8). 2. Inter Mailand 9/22 (20:9). 3. Atalanta Bergamo 8/17 (21:13). 4. Napoli 8/16 (17:10). 5. Cagliari 8/14 (12:7). 6. AS Roma 8/13 (12:10). 7. Parma 9/13 (15:13). 8. Lazio Rom 8/12 (16:9). 9. Fiorentina 8/12 (12:10). 10. Udinese 8/10 (4:6). 11. Torino 8/10 (10:11). 12. AC Milan 8/10 (8:11). 13. Sassuolo 8/9 (15:16). 14. Bologna 8/9 (10:11). 15. Hellas Verona 9/9 (6:8). 16. Lecce 9/8 (10:18). 17. Brescia 7/7 (7:9). 18. SPAL Ferrara 8/6 (6:15). 19. Genoa 8/5 (9:20). 20. Sampdoria Genua 8/4 (4:16).