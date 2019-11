Juventus Turin siegt gegen Freulers Atalanta nach Rückstand

Atalanta Bergamo war eine gute Stunde lang die bessere Mannschaft im Spitzenspiel der 13. Serie-A-Runde. Der Gambier Musa Barrow hätte schon in der 18. Minute die Führung erzielen können, scheiterte aber mit seinem Penalty an der Latte. Das 1:0 in der 56. Minute durch den Deutschen Robin Gosens war überfällig.

Ohne den angeschlagenen Cristiano Ronaldo spielte Juventus Turin auch nach dem 0:1 nicht gross auf, war aber beeindruckend effizient. Gonzalo Higuain wendete mit seinen beiden Toren in der 74. und 82. Minute die Partie. Sein argentinischer Landsmann Paolo Dybala traf in der Nachspielzeit zum Schlussstand.

Juventus Turin bleibt damit in dieser Saison auch nach dem 17. Spiel ungeschlagen und sichert sich gleichzeitig den Verbleib an der Tabellenspitze.

Resultate und Tabelle:

Atalanta Bergamo - Juventus Turin 1.3 (0:0). - Tore: 56. Gosens 1:0. 74. Higuain 1:1. 82. Higuain 1:2. 92. Dybala 1:3.- Bemerkungen: Atalanta bis 85. mit Freuler. 18. Barrow (Atalanta) schiesst Penalty an die Latte.

Die weiteren Spiele der 13. Runde. Samstag: AC Milan - Napoli 18.00. Torino - Inter Mailand 20.45. - Sonntag: Bologna - Parma 12.30. AS Roma - Brescia 15.00. Sassuolo - Lazio Rom 15.00. Hellas Verona - Fiorentina 15.00. Sampdoria Genua - Udinese 18.00. Lecce - Cagliari 20.45. - Montag: SPAL Ferrara - Genoa 20.45.

1. Juventus Turin 13/35 (23:10). 2. Inter Mailand 12/31 (26:12). 3. Lazio Rom 12/24 (28:13). 4. Cagliari 12/24 (23:12). 5. AS Roma 12/22 (20:14). 6. Atalanta Bergamo 13/22 (31:21). 7. Napoli 12/19 (21:15). 8. Parma 12/17 (18:15). 9. Fiorentina 12/16 (18:19). 10. Hellas Verona 12/15 (10:11). 11. Udinese 12/14 (8:18). 12. Torino 12/14 (15:17). 13. Sassuolo 11/13 (21:21). 14. AC Milan 12/13 (11:16). 15. Bologna 12/12 (16:20). 16. Lecce 12/10 (15:25). 17. Genoa 12/9 (14:26). 18. Sampdoria Genua 12/9 (7:19). 19. SPAL Ferrara 12/8 (7:18). 20. Brescia 11/7 (10:20).