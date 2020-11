Juventus Turin gibt weitere Punkte ab

In Rom verhinderte Felipe Caicedo den Turiner Sieg in der Nachspielzeit. Der Ex-Basler, der schon am Mittwoch in der Champions League mit einem späten Tor in St. Petersburg einen Punkt gerettet hatte, erzielte das 1:1 in der 95. Minute mit einem Schuss aus der Drehung.

Telegramm und Tabelle:

Lazio Rom - Juventus Turin 1:1 (0:1). - Tore: 15. Ronaldo 0:1. 95. Caicedo 1:1.

Die weiteren Spiele der 7. Runde. Freitag: Sassuolo - Udinese 0:0. - Samstag: Cagliari - Sampdoria Genua 2:0. Benevento - Spezia 0:3. Parma - Fiorentina 0:0. - Sonntag: Atalanta Bergamo - Inter Mailand 15.00. Genoa - AS Roma 15.00. Torino - Crotone 15.00. Bologna - Napoli 18.00. AC Milan - Hellas Verona 20.45.

1. AC Milan 6/16 (14:5). 2. Sassuolo 7/15 (18:9). 3. Juventus Turin 7/13 (15:6). 4. Atalanta Bergamo 6/12 (17:13). 5. Hellas Verona 6/11 (8:3). 6. Inter Mailand 6/11 (15:10). 7. AS Roma 6/11 (13:10). 8. Napoli 6/11 (14:7). 9. Lazio Rom 7/11 (11:13). 10. Cagliari 7/10 (14:15). 11. Sampdoria Genua 7/10 (11:11). 12. Fiorentina 7/8 (10:12). 13. Spezia 7/8 (11:15). 14. Bologna 6/6 (11:12). 15. Parma 7/6 (8:13). 16. Benevento 7/6 (10:20). 17. Genoa 6/5 (6:12). 18. Torino 6/4 (12:16). 19. Udinese 7/4 (6:11). 20. Crotone 6/1 (6:17).