Juventus Turin entlässt Coach Maurizio Sarri

Dass Sarri bei Juventus wohl kaum eine Zukunft über die Saison hinaus haben würde, hatte sich angedeutet. Nun vollzog der Klub die Trennung vom Coach nur wenige Stunden nach einem 2:1-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Olympique Lyon, das trotzdem das Aus bedeutete. Das Hinspiel in Lyon vor einem halben Jahr hatte 1:0 für den französischen Klub geendet.

"Das war ein extrem schwieriges Jahr, die Saisonbilanz ist süsssauer", hatte Klubchef Andrea Agnelli nach dem Ausscheiden gegenüber Sky vermeldet und Sarris spätere Entlassung mit folgenden Worten schon angemeldet: "Wir nehmen uns jetzt den einen oder anderen Tag, um die richtigen Entscheide für die Zukunft zu treffen." Der Neapolitaner war erst im Sommer 2019 zum italienischen Serienmeister gestossen.

Juventus sicherte sich in Sarris erster Saison in Turin den 9. Meistertitel in Folge, nur werden die Trainer bei der "Vecchia Signora" längst nicht mehr am nationalen Abschneiden gemessen. Die Trainer beim Rekordmeister müssen sich in der Königsklasse beweisen, wo Turin nach dem ersten Titel seit 24 Jahren lechzt. Die hohen Ansprüche des Klubs waren bereits Sarris Vorgänger Massimiliano Allegri zum Verhängnis geworden, auch wenn einige Stimmen Allegri nur allzu gerne zurück hätten.

Als mögliche Nachfolger bei Juventus sollen Ex-Tottenham-Coach Mauricio Pochettino und Lazio-Trainer Simone Inzaghi gehandelt werden. Auch Reals Zinédine Zidane soll weit oben auf der Wunschliste stehen. Wie Juventus strich auch der französische Starcoach mit Rekordsieger Real Madrid in den Achtelfinals nach zwei 1:2-Niederlagen gegen Manchester City die Segel.

Bei der Juve bleiben soll derweil Cristiano Ronaldo. Auch der Transfer des Portugiesen vor zwei Jahren gehörte zum Turiner Masterplan für den Gewinn der Champions League. Zuletzt hatte es jedoch Gerüchte gegeben, dass er mit einem Weggang aus Turin liebäugele. "In bin überzeugt, dass er bleibt", entgegnete Agnelli. "Er ist ein Eckpfeiler unserer Mannschaft."