Der Rasen im Juventus Stadium war nach starken Schneefällen unbespielbar. Wann der Match nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt.

Juventus Turin belegt in der italienischen Meisterschaft mit einem Punkt Rückstand den 2. Platz hinter Napoli, das am Montagabend in Sardinien bei Cagliari gastiert.

Sampdoria Genua - Udinese 2:1 (1:0). - Zuschauer. - Tore: 35. Silvestre 1:0. 83. Zapata 2:0. 95. Silvestre (Eigentor) 2:1. - Bemerkungen: Udinese mit Widmer, ohne Behrami (verletzt).

Weitere Resultate: Crotone - SPAL Ferrara 2:3. Fiorentina - Chievo Verona 1:0. Hellas Verona - Torino 2:1. Sassuolo - Lazio Rom 0:3. - Rangliste: 1. Napoli 25/66 (55:15). 2. Juventus Turin 25/65 (62:15). 3. Lazio Rom 26/52 (64:33). 4. Inter Mailand 26/51 (42:21). 5. AS Roma 25/50 (40:19). 6. Sampdoria Genua 26/44 (46:34). 7. AC Milan 25/41 (35:30). 8. Atalanta Bergamo 25/38 (37:29). 9. Torino 26/36 (36:32). 10. Fiorentina 26/35 (35:32). 11. Udinese 26/33 (37:38). 12. Bologna 26/33 (33:38). 13. Genoa 26/30 (21:27). 14. Cagliari 25/25 (23:36). 15. Chievo Verona 26/25 (23:43). 16. Sassuolo 26/23 (15:46). 17. Crotone 26/21 (23:47). 18. SPAL Ferrara 26/20 (26:49). 19. Hellas Verona 26/19 (24:51). 20. Benevento 26/10 (18:60).