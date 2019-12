Jürgen Klopp bis 2024 Trainer von Liverpool

"Der Klub ist in einer so guten Situation, da kann ich nicht darüber nachdenken, ihn zu verlassen", erklärte der 52-jährige Deutsche.

Klopp arbeitet seit Herbst 2015 für die "Reds", mit denen er in der vergangenen Saison dank eines Finalsieges über Tottenham den wichtigsten Europacup-Wettbewerb gewann.

Auf nationaler Ebene wartet Liverpool noch auf einen Titel unter der Führung von Klopp. Diese Durststrecke könnte aber schon in wenigen Monaten zu Ende gehen, denn der einstige Rekordchampion führt die Tabelle in der Premier League mit acht Punkten Vorsprung auf Leicester City an und darf damit auf den ersten Meistertitel seit 1990 hoffen.