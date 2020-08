Jonas Omlin erklärt seinen Wechsel zu Montpellier: «Hier herrscht Harmonie»

Jonas Omlin, warum haben Sie heute in Montpellier erst am Nachmittag trainiert?

Jonas Omlin: Weil wir am Mittwoch einen Corona-Fall in der Mannschaft hatten, wurden am Donnerstag alle Spieler getestet. Diese Tests waren alle negativ. Doch die Resultate mussten zuerst abgewartet werden.

Wie ist es für Sie in der neuen Stadt?

Ich bin erst seit einer Woche in Montpellier, kann seit Montag 100 Prozent mittrainieren. Die Oberschenkelverletzung ist ausgeheilt. Die Mannschaft wäre allerdings froh, wenn die Saison endlich beginnen würde. Die Vorbereitung dauert jetzt schon neun Wochen. Das erste Meisterschaftsspiel ist am kommenden Samstag in Rennes.

Wie sind die ersten Eindrücke von den Sportstätten?

Das Stadion habe ich gar noch nicht gesehen. Das Trainingsgelände liegt recht weit entfernt von der Spielstätte und ist etwas abgeschottet. Wir haben einen eigenen Komplex für die Profimannschaft mit Fitness und Wellness. Die Anlage ist sehr modern und es macht Freude, hier zu arbeiten.

Haben Sie und Ihre Partnerin Janice die Stadt bereits erkundet?

Derzeit wohnen wir noch im Hotel direkt am Meer. Die Umgebung gefällt uns sehr. Montpellier ist keine grosse Stadt, aber sie hat Charme und bietet alles, was man braucht: moderne Läden, gute Restaurants. Janice und ich suchen uns nun ein Haus, wo wir uns zurückziehen können, Privatsphäre und Sicherheit haben.