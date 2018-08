Was sich seit letzter Woche abgezeichnet hat, ist jetzt definitiv: Marcel Koller ist der neue Cheftrainer des FC Basel. Assistiert wird er von Thomas Janeschitz und Carlos Bernegger.

Kollers Trainerkarriere begann in der Saison 1997/1998 beim FC Wil. Im Januar 1999 wechselte er zum FC St. Gallen 1879, wo er in der Saison 1999/2000 Schweizer Meister wurde. Für diese Leistung wurde er mit dem Preis "Schweizer Trainer des Jahres" geehrt. 2002 wechselte Koller zum Grasshopper Club Zürich und gewann in der Saison 2002/2003 erneut den Schweizer-Meister-Titel.