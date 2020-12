Jetzt ist es offiziell: Christian Gross neuer Trainer von Schalke

Jetzt ist offiziell, was schon seit Tagen in den Medien spekuliert wurde: Christian Gross soll den seit Monaten schlingernden Grossklub Schalke wieder auf Kurs bringen und nach 30-jähriger Zugehörigkeit zur Bundesliga den Abstieg in die 2. Liga verhindern. Gross wird bereits der vierte Trainer sein von Schalke in dieser Saison.

Die Aufgabe auf Schalke ist schwer genug. In dieser Saison hat Schalke noch kein Spiel gewonnen und in 13 Runden nur vier Punkte geholt. Der Rückstand auf den Drittletzten der Liga, den Aufsteiger Arminia Bielefeld, der auf dem Barrage-Platz klassiert ist, beträgt sechs Punkte. Schalke hat saisonübergreifend seit 29 Spielen nicht mehr gewonnen. Der letzte Erfolg geht zurück auf den 17. Januar.

Für Gross ist es das zweite Engagement in der Bundesliga. In der Saison 2009/10 hatte er den VfB Stuttgart aus der Abstiegszone in die Europa League geführt, wurde dann aber nach einem schlechten Saisonstart im Herbst 2010 entlassen. Danach folgte 2011/12 die knapp neunmonatige Zeit bei den Young Boys, ehe der frühere Grasshoppers- und Basel-Meistertrainer Gross als Trainer Europa den Rücken kehrte und zwischen 2014 und 2020 in Saudi-Arabien und Ägypten tätig war.