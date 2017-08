Linksverteidiger Adama Traoré wechselt per sofort und definitiv vom FC Basel zum Göztepe Spor Kulübü in die Türkei, wie der FCB auf seiner Homepage schreibt. Damit bestätigt der Verein, was die bz bereits am Freitag meldete.

Adama Traoré wechselte im Januar 2015 vom portugiesischen Verein Vitória Guimarães zum FCB. In seinen rund zweieinhalb Jahren in Basel bestritt der ivorisch-australische Doppelbürger 76 Wettbewerbsspiele für Rotblau und erzielte dabei zwei Tore. Zuletzt traf der Nationalspieler der Elfenbeinküste im Final des Helvetia Schweizer Cup beim 3:0-Sieg gegen den FC Sion im vergangenen Mai. Vor Beginn der neuen Saison wurde Traoré jedoch mitgeteilt, dass der FCB auf der Position des linken Verteidigers auf Raoul Petretta und Blas Riveros und nicht mehr auf Traoré setzen werde. Traorés neuer Club, Göztepe SK, ist auf diese Saison hin in die oberste türkische Liga, die Süper Lig, aufgestiegen. In der ersten und bisher einzigen Runde dieser Saison traf der Club aus Izmir auf Fenerbahçe und spielte 2:2-Unentschieden. (cfe)