Noch stehen bei YB in der Champions League zwei Nullen: die Null der Punkte und die Null der Tore. Das soll sich heute ändern. Auf dem Papier ist das Heimspiel gegen Valencia die Partie, in der der Schweizer Meister in der Königsklasse am ehesten etwas ausrichten kann. Gelingt es den Young Boys zu überzeugen? Verfolgen Sie die Partie im Liveticker.