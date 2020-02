Beide Mannschaften, Luzern und St.Gallen, reiten derzeit auf einer regelrechten Erfolgswelle. Beide haben ihre drei bisherigen Partien in diesem Kalenderjahr gewonnen. Am heutigen Sonntag treffen sie in der Swisspor-Arena in Luzern aufeinander (Anpfiff: 16.00 Uhr). Wessen Serie hält an? Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker: