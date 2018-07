Aus dem Schatten treten

Rakitic und Co. wollen endlich aus dem Schatten der goldenen Generation von 1998 um den heutigen Verbandspräsidenten Davor Suker treten. Mit dem Einzug in den Halbfinal haben sie deren Erfolg egalisiert. Suker war eines von Rakitics Idolen. Damals, als Klein Ivan jeden Abend in seinem Kroatien-Shirt schlafen ging, es immer in der Schule getragen hat. «Es war so speziell für uns. Nie mehr wollte ich etwas anderes tragen.»

Auch heute will Rakitic sein Kroatien-Shirt am liebsten nie ausziehen. Den Platz nie verlassen. Immer weiterspielen. Immer weiterkommen. Ein Spiel wird er nach dem Halbfinal an dieser WM mit Sicherheit noch bestreiten. Einmal noch wird er sein Shirt überstreifen. Entweder im Spiel um Platz drei oder im grossen Final. Er wird alles dafür geben, dass es das Endspiel sein wird.