"Ich habe mit Buffon gesprochen und ihm vorgeschlagen, noch zwei oder drei Spiele zu machen", sagte Interims-Nationalcoach Di Biagio. "So ein Spieler sollte seine Zeit nicht mit einem Match wie dem gegen Schweden beenden."

Der 40-jährige Buffon hatte seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet, nachdem sich Italien im November nicht für die WM in Russland qualifiziert hatte. Die beiden Freundschaftsspiele im März hatten die Italiener schon vor dem Ausscheiden gegen Schweden angesetzt. Am 23. März geht es in gegen Argentinien, vier Tage später gegen England.