Inters Auswärtssieg gegen das Überraschungsteam Sassuolo

Inter Mailand kommt wenigstens in der Serie A in Fahrt. Drei Tage nach der Heimniederlage in der Champions League gegen Real Madrid siegten die Mailänder auswärts gegen das bislang ungeschlagene Überraschungsteam Sassuolo 3:0 und rückten in die Top 4 vor.

Ohne den Belgier Romelu Lukaku in der Startformation brachten der Chilene Alexis Sanchez nach Vorarbeit von Lautaro Martinez sowie ein Eigentor des Rumänen Vlad Chiriches Inter schon in den ersten 15 Minuten 2:0 in Führung.

Telegramm:

Sassuolo - Inter Mailand 0:3 (0:2). - Tore: 4. Sanchez 0:1. 14. Chiriches (Eigentor) 0:2. 60. Gagliardini 0:3.

Rangliste:

1. AC Milan 8/20 (19:8). 2. Inter Mailand 9/18 (23:13). 3. Sassuolo 9/18 (20:12). 4. AS Roma 8/17 (19:11). 5. Juventus Turin 8/16 (17:6). 6. Atalanta Bergamo 8/14 (18:14). 7. Napoli 8/14 (16:10). 8. Lazio Rom 8/14 (13:13). 9. Hellas Verona 8/12 (10:7). 10. Cagliari 8/10 (14:17). 11. Sampdoria Genua 8/10 (12:13). 12. Spezia 8/9 (11:15). 13. Benevento 8/9 (11:20). 14. Bologna 8/9 (13:14). 15. Fiorentina 8/8 (10:13). 16. Udinese 8/7 (7:11). 17. Parma 8/6 (8:16). 18. Torino 8/5 (14:20). 19. Genoa 8/5 (7:16). 20. Crotone 8/2 (6:19).