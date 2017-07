Villar war am Dienstag für ein Jahr suspendiert worden. Er war zuvor unter Korruptionsverdacht festgenommen worden.

"Wir erleben gerade schwierige Zeiten, aber das wird den spanischen Fussball nicht daran hindern, den Weg des Erfolges fortzusetzen", zitierte die Nachrichtenagentur Europa Press den neuen Verbandschef Larrea. Der 64-Jährige fügte hinzu, er würde für seinen "Freund" Villar Llona "die Hand ins Feuer legen".

Villar Llona, der seit fast 30 Jahren an der Spitze des Verbandes stand, war in der vergangenen Woche zusammen mit seinem Sohn Gorka und weiteren Spitzenfunktionären festgenommen worden. Seither befindet er sich in Untersuchungshaft. Gegen den 67-Jährigen, der auch Vizepräsident der FIFA und der UEFA ist, wird unter anderem wegen Korruption, Fälschung und Unterschlagung ermittelt.