Inter überholt Atalanta, Lazio nur Vierter

Die Partie gegen Inter stand für Atalanta Bergamo unter einem schlechten Stern. Bereits nach 50 Sekunden lagen die Bergamasken in Rückstand, zudem verletzte sich Torhüter Pierluigi Gollini bei dieser Aktion am Knie und musste ausgewechselt werden. Ob Gollini für das am 12. August beginnende Finalturnier in der Champions League in Lissabon wieder fit sein wird, ist ungewiss. Atalanta trifft in den Viertelfinals auf Paris Saint-Germain.

Trotz der Niederlage reichte es Atalanta, das einen Tor- und Punktrekord aufstellte, zu Rang 3, da Lazio Rom - lange Zeit der härteste Konkurrent von Meister Juventus Turin - bei Napoli 1:3 verlor. Ciro Immobile erzielte seinen 36. Saisontreffer, womit er den Rekord von Gonzalo Higuain aus der Saison 2015/16 egalisierte, und gewinnt damit den "Goldenen Schuh" als bester Torschütze Europas vor Robert Lewandowski von Bayern München (34 Tore).

Lazio wird trotz der Niederlage mit allergrösster Wahrscheinlichkeit in der nächsten Saison ebenfalls in der Königsklasse spielen. Nur wenn Napoli die Champions League und die AS Roma die Europa League gewinnen würden, müsste Lazio mit der Teilnahme in der Europa League Vorlieb nehmen, da nicht mehr als fünf Vertreter pro Land in der Champions League spielen können.

Telegramme und Rangliste

Milan - Cagliari 3:0 (1:0). - Tore: 11. Klavan (Eigentor) 1:0. 55. Ibrahimovic 2:0. 57. Castillejo 3:0. - Bemerkung: 44. Cragno hält Handspenalty von Ibrahimovic.

Atalanta Bergamo - Inter Mailand 0:2 (0:2). - Tore: 1. D'Ambrosio 0:1. 20. Young 0:2. - Bemerkung: Atalanta bis 61. mit Freuler.

Juventus Turin - AS Roma 1:3 (1:2). - Tore: 5. Higuain 1:0. 23. Kalinic 1:1. 44. Perotti 1:2. 52. Perotti 1:3. - Bemerkung: Juventus u.a. ohne Ronaldo (geschont).

Napoli - Lazio Rom 3:1 (1:1). - Tore: 9. Ruiz 1:0. 22. Immobile 1:1. 54. Insigne (Foulpenalty) 2:1. 93. Politano 3:1.

Rangliste: 1. Juventus Turin 38/83 (76:43). 2. Inter Mailand 38/82 (81:36). 3. Atalanta Bergamo 38/78 (98:48). 4. Lazio Rom 38/78 (79:42). 5. AS Roma 38/70 (77:51). 6. AC Milan 38/66 (63:46). 7. Napoli 38/62 (61:50). 8. Sassuolo 37/51 (69:62). 9. Hellas Verona 37/49 (47:48). 10. Fiorentina 37/46 (48:47). 11. Parma 37/46 (52:54). 12. Bologna 37/46 (51:64). 13. Cagliari 38/45 (52:56). 14. Udinese 37/42 (36:51). 15. Sampdoria Genua 38/42 (48:65). 16. Torino 37/39 (45:67). 17. Genoa 37/36 (44:73). 18. Lecce 37/35 (49:81). 19. Brescia 38/25 (35:79). 20. SPAL Ferrara 37/20 (26:74).