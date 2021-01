Inter startet mit weiterem Sieg ins neue Jahr

Das Sturmduo Lautaro Martinez und Romelu Lukaku ebnete zu Beginn des neuen Jahres Inter den Weg zum Sieg. Der Argentinier Martinez traf dreimal, der Belgier Lukaku sorgte nach gut einer Stunde mit dem 4:2 für die Vorentscheidung, musste kurz danach aber mit muskulären Problemen ausgewechselt werden.

Für Martinez waren es die Saisontore 7 bis 9, Lukaku steht bei 12 Treffern in der Serie A. Inter feierte den achten Sieg in Folge in der Liga.

Kurztelegramm und Rangliste

Inter Mailand - Crotone 6:2 (2:2). - Tore: 12. Zanellato 0:1. 20. Martinez 1:1. 31. Marrone (Eigentor) 2:1. 36. Golemic (Foulpenalty) 2:2. 57. Martinez 3:2. 64. Lukaku 4:2. 78. Martinez 5:2. 87. Hakimi 6:2.

Rangliste: 1. Inter Mailand 15/36 (40:19). 2. AC Milan 14/34 (32:16). 3. AS Roma 14/27 (31:23). 4. Sassuolo 14/26 (26:17). 5. Napoli 13/25 (27:12). 6. Juventus Turin 13/24 (25:13). 7. Atalanta Bergamo 13/22 (28:20). 8. Lazio Rom 14/21 (22:23). 9. Hellas Verona 14/20 (18:14). 10. Benevento 14/18 (17:23). 11. Sampdoria Genua 14/17 (23:24). 12. Udinese 13/15 (14:17). 13. Bologna 14/15 (21:27). 14. Fiorentina 14/14 (16:21). 15. Cagliari 14/14 (21:27). 16. Parma 14/12 (13:25). 17. Spezia 14/11 (19:29). 18. Genoa 14/10 (14:27). 19. Crotone 15/9 (15:35). 20. Torino 14/8 (22:32).