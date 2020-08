Inter Mailand möglicher Basler Halbfinal-Gegner

Sollte der FC Basel am Dienstag den Viertelfinal überstehen, würde der Einzug in den Final am kommenden Montag über Inter Mailand führen. Der Meisterschafts-Zweite aus Italien kam gegen Leverkusen zu einem verdienten Sieg. Nicolo Barella (15.) und Romelu Lukaku (21.) sorgten für den perfekten Start. Der Belgier Lukaku hätte sogar auf 3:0 erhöhen können, bevor der junge Kai Havertz fast im Gegenzug und noch vor Ablauf der ersten 25 Minuten für Leverkusen auf 1:2 verkürzte.

Leverkusen war in Düsseldorf, nur knapp 30 Kilometer von seinem Heimstadion entfernt, bemüht den Rückstand mit spielerischen Mitteln wettzumachen, kam aber nur zu wenigen gefährlichen Abschlüssen gegen die defensivstarken Italiener. Die besseren Chancen erspielten sich die Mailänder, die im Verlauf der Partie unter anderen Victor Moses, Christian Eriksen und Alexis Sanchez einwechseln konnten. Zweimal korrigierte das VAR einen Penaltyentscheid, der Inter den dritten Treffer hätte bringen können.

In Köln brachte ein Penalty in der fünften Minute der Verlängerung die Entscheidung. Der Portugiese Bruno Fernandes erlöste Manchester United, das zuvor erfolglos gegen den FC Kopenhagen angelaufen war. In den ersten 90 Minuten trafen die Engländer zweimal aus Offsideposition und einmal stoppte der Pfosten einen Schuss von Fernandes. Immer wieder parierte auch Kopenhagens schwedischer Goalie Karl-Johan Johnsson stark. Manchester United trifft nun im Halbfinal entweder auf Wolverhampton oder den FC Sevilla.

Telegramme:

Inter Mailand - Leverkusen 2:1 (2:1)

Düsseldorf. - SR Del Cerro Grande (ESP). - Tore: 15. Barella 1:0. 21. Lukaku 2:0. 25. Havertz 2:1.

Manchester United - FC Kopenhagen 1:0 (0:0, 0:0) n.V.

Köln. - SR Turpin (FRA). - Tor: 95. Fernandes (Foulpenalty) 1:0.