In Nizza wächst der Druck auf Patrick Vieira

Für den OGC Nice, der wie Lausanne-Sport dem britischen Chemiekonzern INEOS gehört, war es - die Europa League mitgerechnet - die vierte Niederlage in Folge. Im Europacup ist die Mannschaft mit den beiden Schweizern Jordan Lotomba und Dan Ndoye quasi ausgeschieden, in der Meisterschaft ist sie trotz der grossen Ambitionen in der zweiten Tabellenhälfte klassiert.

Zum ersten Sieg von Dijon trug der Schweizer U21-Nationalgoalie Anthony Racioppi in der zweiten Halbzeit die eine oder andere Parade bei. Bei Nice kamen beide Schweizer zum Einsatz. Lotomba holte den Penalty heraus, der zum 1:3 führte.

Resultate und Tabelle:

Lorient - Montpellier 0:1 (0:0). - Tor: 79. Skuletic 0:1. - Bemerkungen: Montpellier mit Omlin. 45. Savanier (Montpellier) verschiesst Penalty.

Nice - Dijon 1:3 (0:2). - Tore: 21. Baldé 0:1. 31. Ngonda 0:2. 66. Baldé 0:3. 80. Gouiri (Foulpenalty) 1:3. - Bemerkungen: Nice mit Lotomba (bis 84.) und Ndoye (ab 70.). Dijon mit Racioppi.

Die weiteren Spiele der 12. Runde. Freitag: Strasbourg - Rennes 1:1. - Samstag: Marseille - Nantes 3:1. Paris Saint-Germain - Bordeaux 2:2. - Sonntag: Lyon - Reims 3:0. Lens - Angers 1:3. Metz - Brest 0:2. Monaco - Nîmes 3:0. Saint-Etienne - Lille 21.00.

1. Paris Saint-Germain 12/25 (30:8). 2. Lyon 12/23 (21:10). 3. Monaco 12/23 (23:16). 4. Montpellier 12/23 (21:16). 5. Lille 11/22 (21:7). 6. Marseille 10/21 (15:9). 7. Rennes 12/19 (19:16). 8. Angers 12/19 (18:22). 9. Lens 11/18 (17:18). 10. Brest 12/18 (21:23). 11. Nice 11/17 (16:15). 12. Metz 12/16 (12:11). 13. Bordeaux 12/16 (12:13). 14. Nantes 12/13 (14:18). 15. Nîmes 12/11 (11:22). 16. Saint-Etienne 11/10 (11:19). 17. Reims 12/9 (16:22). 18. Lorient 12/8 (12:22). 19. Strasbourg 12/7 (14:24). 20. Dijon 12/7 (8:21).