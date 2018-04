Es gibt also doch noch die grossen Überraschungen in der Champions League. Die Ausreisser in einem so stromlinienförmigen Wettbewerb. Der Vorstoss der AS Roma in die Halbfinals ist ein Ereignis, das in dieser Form nur noch alle paar Jahre geschieht und vergleichbar ist mit den Halbfinal-Qualifikationen von Schalke (2011) und Villarreal (2006). Aber eigentlich ist dieser Triumph der AS Roma sogar höher einzustufen, weil er nach einer 1:4-Hinspielniederlage zustande gekommen ist.

Die grosse Wende im Olimpico, dieses 3:0 gegen Lionel Messi und den FC Barcelona, das in der Ewigen Stadt jetzt schon Legendenstatus hat, liess in Rom alle Dämme brechen. In der Ewigen Stadt feierten sie eine Nacht für die Ewigkeit. Die Autokorsos durch die Innenstadt dauerten bis zum Morgengrauen. James Pallotta, der amerikanische Präsident, sprang morgens um zwei Uhr völlig losgelöst in den Brunnen auf der Piazza del Popolo. Ausnahmezustand in der Stadt der grossen Emotionen.

Natürlich hat der FC Barcelona dieses Rückspiel unterschätzt. So sehr, dass der Trainer Ernesto Valverde sich hinterher überrascht zeigte, dass die Roma mit einem neuen System spielte. Am Spieltag hätte ein Blick in ein paar italienische Zeitungen genügt, und Valverde wäre im Bilde gewesen über die Strategie der Römer.

Bei der Roma brauchen sie sich darüber nicht zu kümmern. Sie dürfen sich freuen, dass ihre Stadt nun kein weisser Fleck mehr ist auf der Landkarte der Champions League. Nach Madrid und Barcelona, Mailand und Turin, München und Paris, London, Manchester und Amsterdam hat nun auch die Metropole Rom ihren Halbfinalklub.

Schick oder schick, Manolas oder Manolo?

Die AS Roma hat den Sprung geschafft aus dem Schatten in den Glamour. Schick ist nicht mehr bloss ein Adjektiv für Ästheten und Modedesigner, sondern der Name eines Fussballers. Manolas ist ein griechischer Verteidiger mit Tordrang und nicht mehr zu verwechseln mit Manolo, dem legendären Trommler aus Spanien. Der Name Nainggolan muss nicht mehr auf Wikipedia aufgerufen werden, um richtig buchstabiert werden zu können.

Die aktuelle Mannschaft ist nicht die talentierteste der Vereinsgeschichte - bei weitem nicht. Aber sie steht als erste Roma-Mannschaft seit 1984 im Halbfinal des wichtigsten Klubwettbewerbs. Sie schaffte, was andere Generationen um Klub-Ikonen wie Giuseppe Giannini oder Francesco Totti nicht geschafft haben. Was auch Weltstars wie Rudi Völler oder Gabriel Batistuta mit der AS Roma nicht erreichten.

Aber vielleicht unterschätzte man diese Mannschaft, so wie man weit herum das Niveau der Serie A unterschätzt, wegen der vielen Spiele in maroden und halbleeren Stadien. Denn zum Beispiel Edin Dzeko hat jetzt schon 70 Prozent mehr Meisterschaftstore erzielt für die Roma als Batistuta. Manolas kann gleich gut verteidigen wie weiland der Argentinier Walter Samuel, den sie in Rom noch heute als "il muro" (die Mauer) verehren. Und Trainer Eusebio Di Francesco, 2000/2001 Mitglied der Meistermannschaft unter Fabio Capello, ist taktisch flexibler als sein einstiger Lehrmeister.

Die Roma hat in der Serie A 21 Punkte Rückstand auf Leader Juventus. Sie hat mehr Probleme, als man noch im Sommer erwartet hatte. Der tschechische Stürmer Patrik Schick hat sich noch nicht richtig integriert. Der Franzose Grégoire Defrel, den Di Francesco aus Sassuolo mitgebracht hat, ist kein Ersatz für Mohamed Salah sondern nur ein Komparse. Lorenzo Pellegrini, das grösste Mittelfeldtalent Italiens, tut sich noch schwer mit dem Sprung von der Provinz (Sassuolo) in die Hauptstadt. Sportchef Monchi, der mit exzellentem Ruf und Ergebnissen vom FC Sevilla kam, stand daher in Rom in den letzten Monaten oft in der Kritik.

Wie eine Entfesselungskünstlerin

Doch die Roma hat sich auch immer wieder als Entfesselungskünstlerin gezeigt. Im Herbst hat sie in der Serie A die Spitzenspiele gegen Inter Mailand, Napoli und Juventus Turin allesamt verloren, aber in der Champions League die Gruppe vor Chelsea und Atlético Madrid als Erste beendet. Im Februar wurde sie erst von Schachtar Donezk besiegt und danach von Milan dominiert und geschlagen - um eine Woche später in Neapel 4:1 zu gewinnen. Und jetzt verlor sie in Barcelona 1:4 und dann zuhause gegen die Fiorentina 0:2 - und reagierte gegen die Spanier mit dem wohl besten Spiel der Vereinsgeschichte.

Jetzt wollen sich die Römer keine Grenzen mehr setzen. "Wir können Kiew erreichen", sagte Di Francesco mit Blick auf den Austragungsort des Finals. Der Weg dahin ist trotz allem immer noch weit, denn die Roma wird bei der Halbfinal-Auslosung am Freitag in Nyon die nominell schwächste Mannschaft sein im Topf. Doch das war auch vor den Viertelfinals schon so.