In den meisten Schweizer Kantonen gibt es keine Neuinfektionen mehr

Gestorben wird immer. Gibt es mehr Todesfälle als in der üblichen Bandbreite, spricht man von einer Übersterblichkeit. Mitte März war diese am höchsten, weil die Zahl der Todesfälle bei der Altersgruppe 65 Jahre und älter deutlich über dem erwarteten Wert lag. In den verschiedenen Grossregionen der Schweiz war das aber unterschiedlich. Im Tessin war die Übersterblichkeit am frühesten, schon ab dem 9. März sichtbar und erreichte ihren Höhepunkt Ende März mit mehr als dem Dreifachen an der üblichen Zahl an Todesfällen. Eine Woche nach dem Tessin war die Genferseeregion betroffen, wo Ende März doppelt so viele Menschen starben wie sonst.

Die anderen Regionen waren weniger betroffen, eine leichte Übersterblichkeit war aber auch in den anderen Regionen wie der Nordwest- und Ostschweiz sowie in Zürich sichtbar. Bis zum 3. Mai sind die Todesfälle überall deutlich zurückgegangen und liegen im Erwarteten. Etwas oberhalb der erwarteten Bandbreite ist sie nur noch in der Genferseeregion.

Wo sind die Grippetoten?

Da es auch durch die saisonale Grippe zu höherer Mortalität kommen kann, fragt sich, wo die Grippetoten aufgeführt werden. Immerhin gab es zum Beispiel im Grippefrühjahr 2015 eine zusätzliche Übersterblichkeit von 2200 Personen in der Altersgruppe der Über-65-Jährigen, wie das Bundesamt für Statistik schreibt. Die Grippefälle werden jedes Jahr vom Bundesamt für Gesundheit durch das Sentinella-Screening erfasst. Doch Mitte März hat das BAG damit aufgehört. Aus verschiedenen Gründen wie das BAG schreibt: «Einerseits sind die Symptome von Covid-19 und einer Influenza-Erkrankung ähnlich.» Zudem könnten Covid-19-Fälle in der Statistik der Influenza-Viren erscheinen und die Corona-Situation verändere das Verhalten von Erkrankten bezüglich der Hausarzt-Konsultationen. Deshalb seien die Daten für die Grippe weniger aussagekräftig.

Der Grippehöhepunkt wurde zwar Anfang Februar erreicht, aber auch im März waren immer noch über 200 Grippeverdachtsfälle pro 100 000 Einwohner aufgetreten. Somit könnten auch Menschen an Grippe gestorben sein. Wo diese aufgeführt werden, ist nicht ausfindig zu machen. Der Grund einer momentan erhöhten Sterblichkeit müsse aus gleichzeitig vorhandenen anderen Datenquellen und klinischen Berichten erschlossen werden. Dieses Jahr liege die Ursache eindeutig bei Covid-19, schreibt das BfS. «Die Zahl der Grippetoten lässt sich nun nicht mehr klären. Ich würde es auch gerne wissen, der Job wurde nicht gemacht», sagt Pietro Vernazza, Chefarzt der Klinik für Infektiologie in St.Gallen dazu.

Eine neue US-Studie der Harvard-Medical-School warnt vor Vergleichen von Influenza und Covid-19 bezogen. In den USA seien Anfang Mai 65 000 Menschen an Covid-19 verstorben, so viele wie zum gleichen Zeitpunkt Influenza-Tote geschätzt werden. Die Erhebungsmethodik unterscheide sich aber zu deutlich, um das zu vergleichen, zudem könne man noch keine richtigen Aussagen zur Sterblichkeit von Covid-19 machen. Das bestätigt indirekt für die Schweiz auch der Epidemiologe Christoph Junker, Leiter Vitalstatistik beim BfS: «Die Statistik zur Mortalitätsüberwachung zeigt die Anzahl Todesfälle ohne deren ‹Ursache›. Wir empfehlen, die Daten aus verschiedenen Quellen nicht zu kombinieren.» Die Zahl der Grippetoten bleibt ein Rätsel.